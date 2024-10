Mercato Roma: al lavoro per il rinnovo di Pisilli, Beto per l'attacco?

Roma 14 ottobre 2024 - In estate la Roma aveva investito tanto per rinnovare la propria rosa e rilanciare le proprie ambizioni di ritorno in Champions League. Tra grandi operazioni e alcuni interessanti ingaggi per allungare le rotazioni, nessuno si sarebbe mai immaginato che tra i grandi protagonisti di questo avvio di stagione ci sarebbe stato Niccolò Pisilli. Prima lanciato a sorpresa da Daniele De Rossi, poi confermato da Ivan Juric, sta prendendo poco alla volta le redini del centrocampo giallorosso, con i suoi ottimi tempi di inserimento e il grande ritmo di gioco che può dare in campo. Il giocatore questa settimana ha festeggiato anche il debutto in Nazionale, subentrando nella sfida dell'Olimpico contro il Belgio.

Festeggia il club capitolino, ora atteso da una sola missione: rinnovare il contratto del ragazzo classe 2004. Il centrocampista è un prodotto delle giovanili della Roma e conta ancora il contratto di un ragazzo della Primavera, nonostante il ruolo sempre più prominente in prima squadra. Il suo accordo con i capitolini scade nel 2026 e guadagnerebbe circa 70mila euro a stagione. Cifre bassissime, che i giallorossi punteranno a ritrattare al rialzo insieme a un prolungamento dell'intesa. Il ragazzo d'altronde è da sempre un tifoso giallorosso e la speranza è che possa seguire le orme di altri grandi campioni che hanno fatto della Roma la squadra che è oggi. I rischi in queste situazioni sono spesso i cambi in panchina, che ad esempio in estate hanno portato alla cessione in prestito, con possibilità di riscatto di Edoardo Bove.

Intanto Pisilli si gode il momento magico, commentando così il debutto azzurro nel suo stadio: "Esordire con la maglia della Nazionale è - aveva raccontato il giocatore al termine della sfida di Nations League - un sogno che si avvera. Quando inizi a giocare a calcio da bambino la prima cosa che sogni è poter giocare con la Nazionale. Farlo qui a Roma poi è stato qualcosa in più e sicuramente sono contento di questo perché c'erano persone che conoscevo sugli spalti".

Il tema del rinnovo del centrocampista non è però il solo sul tavolo del mercato di Florent Ghisolfi. Al netto di un ambientamento complicato, Artem Dovbyk si sta dimostrando un perfetto terminale offensivo per questa squadra. La sua qualità e precisione negli ultimi metri sta regalando reti e punti pesanti ai giallorossi, ma da solo potrebbe non reggere il peso di un calendario così ricco a cui deve aggiungere anche le partite con la propria Nazionale. Purtroppo per i giallorossi però al momento la sua riserva Eldor Shomurodov non sembra dimostrarsi all'altezza del ruolo. L'attaccante uzbeko ha dato grande prova di generosità, mettendosi a disposizione degli allenatori e prestandosi in campo anche a tanto lavoro sporco. Questo però non basta per colmare l'evidente gap tecnico con l'ucraino.

Per questo in casa Roma si starebbe valutando per la sessione invernale di cercare un nuovo centravanti da affiancare a Dovbyk per completare le rotazioni giallorosse. Il nome in queste ore sarebbe quello di Beto, centravanti ex Udinese ora in forza all'Everton, club recentemente acquistato proprio dal Friedkin Group. L'attaccante brasiliano non sta trovando spazio in Inghilterra, avendo giocato appena 43' in questa stagione di Premier League. Da Liverpool al momento arrivano solo smentite, ma il club giallorosso non sarebbe l'unico a puntare il bomber sudamericano: anche la Juventus infatti avrebbe chiesto informazioni per il classe 1998.