Mercato Roma: anche Smalling nel mirino della Premier, Marí il sostutituto?

Roma 20 novembre 2023 – La Roma è bottega per la Premier League. Uno dei pregi di avere José Mourinho come allenatore è senza dubbio quello di dare un profilo internazionale maggiore alla propria squadra, allo stesso tempo però vengono spesso messi in evidenza i propri talenti anche alle formazioni al di là delle Alpi. Se si mette tutto questo insieme si ottiene il recente interessamento della Premier League per i vari protagonisti con la maglia giallorossa.

Nei giorni scorsi vi avevamo riportato come dall'Inghilterra il Tottenham stesse seguendo da vicino le gesta di Bryan Cristante e non è in dubbio che Ange Postecoglu, tecnico degli Spurs, sarò spettatore interessato della sfida di stasera a Leverkusen tra Ucraina e Italia, proprio per seguire le gesta del numero 4 capitolino. Oltre a lui anche per Abraham i club britannici si erano attivati in vista di un eventuale ritorno in patria del bomber ex Chelsea. Sulle sue tracce c'è l'Aston Villa, con la Roma che starebbe valutando di sacrificare proprio il suo numero 9 per poi permettersi l'eventuale riscatto di Romalu Lukaku, fin qui vero e proprio trascinatore dei lupacchiotti.

L'ultimo nome ad essersi aggiunto a questa lista di possibili partenti nelle prossime sessioni di mercato è quello di Chris Smalling. Il centrale inglese classe '89 sarebbe infatti nel mirino dei club di Premier League. La BBC oggi infatti racconta come il club giallorosso starebbe cominciato a meditare sul possibile addio del giocatore, nonostante il contratto rinnovato ad aprile reciti la scadenza nel 2025. Il 33enne è ormai da oltre un mese fermo ai box, con una tendinite che non gli ha permesso di disputare oltre 3 partite in questa stagione di Serie A. Le preoccupazioni circa il suo rientro hanno fatto aprire le orecchie ai Friedkin, i quali sono disposti ad ascoltare tutte le offerte per la cessione del britannico già in questa sessione di gennaio.

Tiago Pinto ha ora il compito di cominciare a cercare il sostituto del proprio centrale e stando alle prime indiscrezioni uscite da Trigoria, ne avrebbe individuato uno possibile in Pablo Marí. Il difensore spagnolo di proprietà del Monza è tra i giocatori più affidabili della retroguardia di Palladino, di cui ne è leader tecnico e carismatico. Un giocatore da profilo internazionale, visto che prima di aver vestito la maglia dei brianzoli ha girato il mondo tra Spagna, Brasile, Olanda e Inghilterra. Il classe 1993 ha maturato molta esperienza e il passaggio in giallorosso potrebbe essere l'ultima chance per salire ai piani più alto del calcio internazionale.

Forte però del suo contratto da due milioni di euro a stagione con scadenza nel 2025, l'iberico sembra al momento riluttante a cambiare casacca già a gennaio. Tiago Pinto per ora ha solo avuto colloqui preliminari con l'entourage dello spagnolo, ma è chiaro che in caso di cessione già a gennaio di Smalling, il gm giallorosso sarebbe costretto a forzare la mano per convincere lo spagnolo, oppure addirittura dovrà virare su altri profili. La Roma però non sembra disposta a mollare facilmente il ragazzo, tanto che secondo alcuni rumors, i capitolini sembrano disposti anche a rimandare l'ingaggio al prossimo giugno 2024.