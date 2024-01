Mercato Roma: Solbakken in Giappone, Mancini nel mirino del Psg?

Roma 12 gennaio 2024 - Dopo l'ingaggio di Huijsen in prestito, non si ferma il mercato capitolino, l'ultimo sotto la guida di Tiago Pinto come general manager. Dopo aver completato lo sbarco del giovane difensore olandese dalla Juventus, nella giornata di oggi l'uomo mercato giallorosso ha completato il trasferimento di Ola Solbakken dalla Grecia al Giappone. L'attaccante norvegese nel mercato estivo era stato ceduto a titolo temporaneo all'Olympiakos, ma le sue prestazioni non hanno convinto il club greco, che di pronta risposta ha scelto di terminare il prestito, costringendo il club a trovare una nuova destinazione. Questa è stata individuata nella Terra del Sol Levante, dove il giocatore è stato ceduto in prestito ufficialmente agli Urawa Red Cosmos, campioni in carica della Champions League asiatica e club che ha partecipato all'ultima edizione della Coppa del Mondo per Club. Ecco il comunicato giallorosso sulla cessione di Solbakken.

"L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con l’Urawa Reds per la cessione a titolo temporaneo di Ola Solbakken. Solbakken, arrivato alla Roma nel gennaio del 2023, ha collezionato 15 presenze e 1 gol in giallorosso prima di trasferirsi a titolo temporaneo all’Olympiakos a settembre scorso. Il Club augura a Ola le migliori fortune per questa nuova avventura in Giappone".

Non solo però l'uscita di Solbakken, sono altri infatti i giocatori romanisti che potrebbero lasciare il giallorosso in questa sessione di mercato. Dalla Francia infatti rimbalza la voce pressante dell'interesse del Paris Saint-Germain nei confronti di Gianluca Mancini, leader e simbolo della retroguardia capitolina. Il club parigino starebbe infatti cercando un difensore pronto per allungare le rotazioni di Luis Enrique e avrebbe individuato nel numero 23 della Roma una valida alternativa per il ruolo.

Per fortuna dei capitolini, al momento Mancini non è in cima alle preferenze dei parigini. Secondo il ds del Psg Ocampos infatti il primo nome per rinforzare la retroguardia di Luis Enrique sarebbe Scalvini, giocatore più giovane rispetto a quello della Roma, ma già testato ai più alti livelli europei con la maglia della Nazionale. In alternativa al difensore dell'Atalanta, c'è in corsa anche Buongiorno, centrale del Torino, prima di arrivare a Mancini. Non è però da sottovalutare la potenza economica del Psg, i francesi sarebbero infatti pronti a mettere sul piatto ben 25 milioni di euro in caso di trattative con esito negativo per Scalvini e Buongiorno, che metterebbero così Mancini in cima alla lista delle preferenze. Resta però che se dovesse prendere quota questa pista, le cifre che i parigini sembrano disposti ad offrire, sono cifre a cui difficilmente i capitolini potrebbero resistere.

Nel frattempo può tornare a gioire Mourinho, che nell'allenamento odierno a Trigoria ha riabbracciato in gruppo Diego Llorente. Trona così ad avere tre difensori centrali di ruolo a disposizione lo Special One in vista della delicata sfida contro il Milan. Oltre al difensore spagnolo anche Pellegrini oggi è sceso in campo regolarmente con la squadra, mentre è rimasto assente Paulo Dybala, alle prese con l'infortunio alla coscia sinistra, che gli ha fatto terminare anzitempo il derby di Coppa Italia contro la Lazio.