Mercato Roma: rinnovo di Pellegrini in dubbio, scambio con la Fiorentina a gennaio?

Roma 14 ottobre 2024 - La pausa per le Nazionali sembra sempre la pausa perfetta per riaprire tutti i tavoli di discussione del mercato. La Roma a riguardo non fa eccezione e in questa pausa si è ritrovata coinvolta tra voci alterne di mercato: dall'obiettivo rinnovo di Pisilli, alla ricerca di un vice-Dovbyk. I temi di cui discutere sono tanti sul tavolo dei capitolini e chissà che non possano pianificare già oggi la sessione di mercato di gennaio.

Se da una parte infatti il rinnovo di Pisilli sarà senza dubbio uno dei temi spinosi delle prossime settimane, visto il suo debutto avvenuto giovedì con la maglia della Nazionale. Se però da una parte il club e la piazza si godono il prodotto del proprio vivaio, cullando la speranza possa seguire le orme di altri grandissimi campioni romani e romanisti che prima di lui hanno cominciato la propria traiettoria calcistica in modo simile. Sembra invece in dubbio la possibilità di un rinnovo per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso è fortemente contestato al momento dai tifosi e anche sul campo non sta mostrando la stessa incisività vista nello scorso finale di campionato.

Non è difficile definire il momento del numero 7 romanista complicato e questo si sta riflettendo anche nella sua influenza all'interno del gruppo squadra e nell'opinione della dirigenza nei suoi confronti. Il contratto di Pellegrini con i giallorossi scade nel giugno del 2026 e questo non mette fretta alle parti per la ricerca di un nuovo accordo. Il giocatore attualmente guadagna la bellezza di 6 milioni di euro a stagione e per quelle cifre, ora come ora, trovare un nuovo accordo appare quanto mai improbabile. In estate molti dei contratti più pesanti sono stati infatti lasciate andare da una Roma, che ha puntato molto sull'alleggerimento del monte ingaggi, per poter spendere di più sul mercato. Chissà che anche l'attuale capitano giallorosso non possa venire sacrificato al corso della squadra.

Il mercato romanista intanto è atteso da un potenziale scambio che interesserà i giallorossi già in inverno. Da Trigoria infatti filtrano voci di un possibile tavolo di trattative con la Fiorentina in inverno. Dopo aver ottenuto Bove in estate, i viola puntano anche Nicola Zalewski, il cui contratto scadrà nel giugno 2025, e puntano a offrire uno dei propri scontenti come pedina di scambio. Fabiano Parisi attualmente è tra gli scontenti della gestione Palladino, trovando pochissimo spazio in campo in questo avvio di stagione. La situazione dell'esterno polacco è delicata, perché dopo essere stato escluso dalla rosa subito dopo il mercato, il reintegro a opera di Juric potrebbe riavvicinare le parti per il futuro. Qualora però non si arrivasse a un accordo, ecco che questo scambio fornirebbe a tutte le parti in causa un lieto fine.

Dall'Argentina intanto rimbalzano alcune voci che mettono in dubbio il futuro in giallorossi dei suoi due argentini. Il Boca Juniors infatti vuole tornare al vertice del calcio sudamericano e dopo la finale di Copa Libertadores persa lo scorso anno, vuole puntare su Leandro Paredes e Paulo Dybala per il proprio futuro. Il club di Buenos Aires avrebbe infatti sondato le piste per fornire a Fernando Gago i due campioni del Mondo in Qatar nel 2022.