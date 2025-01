Mercato Roma: piccoli ritardi sulle trattative per Ryan e Rensch, Gollini attende

Roma, 21 gennaio 2025 - La Roma ha tre trattative di mercato da chiudere, ma tutte attualmente sono ferme a uno stand-by poco piacevole per i giallorossi. A caccia di un difensore duttile per completare le rotazioni arretrate di Claudio Ranieri, nella giornata di ieri la trattativa per portare sulla sponda romanista del Tevere Devyne Rensch sembrava ormai pronta a vedere la fumata bianca definitiva. I capitolini avevano accolto le richieste economiche dell'Ajax per il giocatore in scadenza a giugno, e hanno già pronto il contratto quadriennale per il ragazzo classe 2003. La trattativa è di fatto già chiusa con un l'accordo dal valore di circa 5-6 milioni bonus compresi, ma i lancieri stanno rallentando la trattativa per paura di ritrovarsi scoperti nella propria rosa.

Giovedì l'Ajax, proprio come la Roma, scenderà in campo per giocare la settima giornata di Europa League. Francesco Farioli, allenatore dei lancieri, ha chiesto alla propria dirigenza di poter mantenere in rosa Rensch per la conclusione della fase a campionato proprio della competizione internazionale. Questo tiene i romanisti al palo, perché la formazione giallorossa si aspetta lo sbarco nella Capitale del giocatore già domani, così da poter conoscere i nuovi compagni e forse rientrare già nei convocati per la prossima giornata di campionato. La soluzione a questa situazione può essere l'accelerata dell'Ajax nella trattativa per il sostituto. Tra i nomi sondati per il ruolo da parte dei lancieri c'è anche un giovane della Roma, ovvero Mattia Mannini, ragazzo della Primavera classe 2006, insieme a nomi già consolidati a livello internazionale come il terzino del Panathinaikos Giorgios Vagiannidis, Michael Kayode della Fiorentina o anche Sael Kumbedi, terzino del Lione.

Uno stallo che non piace alla Roma, che fa per altro il paio con la situazione legata a Matthew Ryan. Proprio come la situazione legata a Rensch, pure nel caso del portiere australiano, il blocco della trattativa non è stato causato dai giallorossi, bensì dall'altra parte nelle trattative. L'estremo difensore ieri è arrivato in Francia, dove ha cominciato a sostenere le visite mediche con il club dell'estremo Nord del Paese. Il risultato delle stesse non è stato però positivo e avrebbe evidenziato un piccolo problema al ginocchio. Il Lens ci vuole giustamente vedere chiaro e ha chiesto un supplemento di visite per capire l'entità del problema, ritardando così di almeno un giorno la fumata bianca.

Il problema non è tanto la cessione di Ryan, che porterà nelle casse del club poco meno di un milione di euro, dopo l'ingaggio a zero nell'estate, ma come questa tenga ferma l'arrivo del nuovo numero dodici. La Roma ha infatti già pronto il nuovo vice-Svilar, avendo trovato l'accordo con l'Atalanta per la fine del prestito di Pierluigi Gollini al cinema, per arrivare poi in giallorosso. Si attende quindi la fumata bianca per Ryan, così da far scattare il domino per l'arrivo di Gollini nella Capitale. Tre trattative innescate dunque tutte in attesa di un via libera definitivo a sottolineare il lavoro negli uffici di Trigoria, che fa il paio con quello sul campo di Ranieri e i suoi ragazzi.