Roma-Monza 4-0: poker giallorosso all'Olimpico ed Europa a un passo

Roma 24 febbraio 2025 - Decimo risultato utile consecutivo festeggiato con un roboante 4-0. La Roma demolisce il Monza nel posticipo del lunedì di Serie A, realizzando un poker stupendo con quattro marcatori diversi a suggellare il successo contro i lombardi. All'Olimpico non c'è quasi mai partita, perché Saelemaekers la sblocca subito con un bellissimo mancino a giro, mentre Shomurodov raddoppia già prima della fine della prima frazione. Nella ripresa Angeliño e Cristante chiudono la gara. I giallorossi ora si ritrovano a 2 soli punti dalla Fiorentina sesta, alle spalle di Milan e Bologna, il Monza è invece sempre più solo in fondo alla classifica, con appena 14 punti.

Primo tempo

Leggero turnover da parte di Ranieri per la sfida contro i brianzoli. Confermata la linea difensiva con Mancini, Hummels e N'Dicka a dispetto delle indiscrezioni della vigilia, davanti a Svilar. In mediana torna titolare Saelemaekers dopo la squalifica in Europa League a destra, con Angeliño sul lato opposto. In mediana la coppia è tutta italiana con Cristante e Pisilli. Soulé e Baldanzi sono i due trequartisti alle spalle di Shomurodov, out invece Dovbyk per infortunio. Dall'altra parte della barricata Nesta sceglie Turati per proteggere la porta del suo Monza, con Brorsson, Lekovic e Carboni a comporre la linea a tre davanti al portiere. Bianco e Urbanski dettano i tempi in mediana, mentre Pereira e Kyriakopoulos sono i due esterni. Ciurria e Dany Mota sono i due uomini a sostegno dell'unica punta Ganvoula in uno schema speculare a quello romanista.

Partenza perfetta da parte dei giallorossi, spinti da un Olimpico molto carico, dopo la battaglia di giovedì scorso con il Porto. Il pallone è sempre tra i piedi della Roma, mentre i biancorossi sono fin da subito asserragliati nella loro metà campo. Dopo appena 6 minuti la prima gigantesca chance per i padroni di casa: Soulé serve un pallone perfetto in area: il velo di Shomurodov libera a pochi metri dalla porta Pisilli. Un rigore in movimento per il giocatore classe 2004, il cui tocco però è sbilenco, con pallone largo sulla sinistra di Turati. L'appuntamento con il gol però è solo rimandato per i capitolini, perché 4 minuti più tardi è Saelemaekers a festeggiare la rete del vantaggio. Il belga riceve da Shomurodov sul vertice destro dell'area di rigore ospite, imitando perfettamente Dybala, l'ex Milan e Bologna calcia a giro con il mancino e mette il pallone sotto l'incrocio dei pali. Dopo appena 10' di gioco Roma avanti per 1-0 sul Monza.

La squadra di casa è ispirata e dopo il vantaggio rapido, prova ad andare a caccia del raddoppio. Si accumulano i calci d'angolo, mentre il Monza prova con il pressing a reagire. Turati non è chiamato a grandi parate, ma spesso servono le sue uscite per mettere un freno alla pressione romanista. La Roma insiste, ma pecca di precisione in avanti, mentre il Monza riesce a entrare con il pallone tra i piedi nella metà campo avversaria un numero davvero irrisorio di volte. La partita sembra solo una lunga attesa per il raddoppio dei padroni di casa e al 32' alla fine ecco la seconda rete dei capitolini. Sulla destra sfonda Soulé, il quale sfila il proprio marcatore sulla linea di fondo: cross in area per Shomurodov e colpo di testa potente e preciso dell'uzbeko, dimenticato dalla difesa ospite. Roma avanti per 2-0 su un Monza mai realmente in partita fino a questo momento.

Sul finale di tempo però c'è un accenno di reazione da parte del Monza. In particolare è Ganvoula a riceve molto bene in profondità da Bianco e a costruirsi lo spazio per calciare in diagonale nell'area di rigore romanista. In questa occasione serve un super Svilar per mantenere la porta capitolina inviolata. Più tardi una chance da fuori area anche per Dany Mota, ma il suo tentativo è centrale e bloccato dall'estremo difensore romanista. Sono i due squilli brianzoli che chiudono il primo tempo sul punteggio di 2-0 per i capitolini.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con un nuovo elemento in campo per il Monza: c'è infatti Petagna a rilevare ganvoula. La ripresa comincia seguendo grossomodo il copione del primo tempo. I giallorossi dettano il tempo del gioco, dominando il possesso di palla, mentre il Monza deve giocarsi le proprie chance in ripartenza. I capitolini vogliono tenere i ritmi bassi, consolidando la propria supremazia di palleggio. Insoddisfatto così dell'approccio dei suoi, Nesta dopo appena 10 minuti nel secondo tempo si gioca altri due cambi: entrano Maussi e Zeroli per Urbanski e Ciurria.

I biancorossi provano ad alzare il tasso agonistico, aumentando la fisicità in campo, paga però con il primo giallo della gara Bianco. La partita scorre senza particolari acuti, biosgna attendere infatti il 60' per vedere la prima grande azione del secondo tempo. Nello specifico è Baldanzi ad accendersi, con una spettacolare serpentina in mezzo ai difensori brianzoli, ma il suo tentativo con il destro è parato in spaccata da Turati. È l'ultimo acuto del trequartista classe 2003, prima della sua uscita dal campo e il contestuale ingresso per Dybala. Altri cambi qualche minuto più tardi: nel Monza arriva il momento di Keita Balde, al posto di Dany Mota; nei giallorossi entrano Paredes e Rensch per Shomurodov e Saelemaekers.

Ci si aspetterebbe a questo punto una delle ultime reazioni dei biancorossi per provare a raddrizzare la gara, ma in realtà sono i capitolini a dare un ulteriore scossone alla gara, di fatto chiudendola. Al 73' bella uscita di Hummels, il quale consegna a Cristante. Apertura dell'azzurro perfetta per Angeliño, il quale controlla e calcia in diagonale con il mancino per il 3-0 capitolino. Piove invece sul bagnato per i lombardi, perché qualche minuto dopo la terza rete subita arriva anche l'infortunio per Carboni, il quale è costretto a lasciare spazio a Palacios.

Si entra negli ultimi minuti, con una Roma in totale gestione della gara, entra in campo anche Salah-Eddine, concedendo riposo ad Angeliño. La partita sembra ormai ben avviata alla sua conclusione, al minuto 87 c'è però ancora gloria per i capitolini, nello specifico per Cristante. Il centrocampista infatti sugli sviluppi del corner battuto da Dybala, gira molto bene sul palo lontano la sfera, superando Turati con un colpo di testa davvero preciso. Olimpico in festa sul 4-0 per i giallorossi. Nei due minuti di recupero succede poco o nulla e permette così ai capitolini di festeggiare il decimo risultato utile consecutivo e la vittoria contro l'ultima della classe.