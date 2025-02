Ufficiale: Niccolò Pisilli rinnova fino al 2029 con la Roma

Roma 23 febbraio 2025 – Sono settimane intense in casa giallorossa: un calendario fitto con una qualificazione agli ottavi di finale di Europa League appena conquistata e una rimonta sempre più importante in Serie A. La squadra lavora senza sosta e spinge in campo sotto la guida di Claudio Ranieri. Al tecnico è stato dato il compito di inserire nelle rotazioni diverse pedine, dopo un ricco mercato invernale, che sembrava poter dare un pizzico di riposo agli uomini mercato del club. Così però non è stato, al contrario Florent Ghisolfi sta già gettando le basi per il futuro e ha scelto di cominciare blindando uno dei giovani più preziosi della squadra.

Nella giornata di oggi infatti è arrivato il comunicato dell'accordo tra la Roma e Niccolò Pisilli per il rinnovo in giallorosso. Il centrocampista, prodotto delle giovanili della Lupa ha firmato un rinnovo con scadenza a giugno 2029, di fatti proiettandolo nel futuro del club. Sulle orme di tanti ragazzi usciti dalle giovanili, il classe 2004 punta a diventare uno dei giocatori simboli della squadra. Oltre al prolungamento, il giocatore percepirà un sensibile aumento dell'ingaggio, che dovrebbe raggiungere circa i due milioni di euro bonus compresi. Ecco il comunicato ufficiale del club che annuncia la firma sul nuovo contratto.

"L’AS Roma è lieta di annunciare che Niccolò Pisilli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Classe 2004, il centrocampista – fiore all’occhiello del settore giovanile giallorosso – è diventato rapidamente un punto di forza della Prima Squadra collezionando 34 presenze complessive (e 4 gol segnati) tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Congratulazioni, Niccolò!".

Così come specifica l'annuncio romanista, già oggi Pisilli è un elemento preziosissimo della rosa. Per lui sono 31 le partite giocate con i giallorossi, in questa stagione a cui aggiunge 3 gol segnati e un assist. Un jolly da potersi spendere sia in mediana, dove mette in evidenza le qualità come recupera palloni e di lotta in mezzo al campo, sia in trequarti dove dimostra sempre grandi tempi di inserimento. Queste doti nell'annata corrente gli sono valse anche la chiamata della Nazionale maggiore, dove ha debuttato proprio nella gara nel suo stadio Olimpico, quello che ha sempre vissuto da giocatore e sognato da bambino.

Lanciato in prima squadra da José Mourinho, Daniele De Rossi ha continuato il suo processo di crescita e integrazione nella rosa e quando gli sono succeduti Ivan Juric prima e Claudio Ranieri poi, non hanno mai rinunciato al talento e la classe del ragazzo nato nel 2004. Nonostante tutte le difficoltà della stagione corrente, con 1608' minuti giocati in quest'annata è il decimo giocatore più utilizzato della squadra. Appena davanti a lui in questa classifica di utilizzo Dybala e capitan Pellegrini, mentre fa meglio di alcuni pilastri come Cristante, Paredes o El Shaarawy.