Roma-Monza: per i giallorossi chance di accorciare sull'Europa, formazioni e orari tv

FILIPPO MONETTI

Roma 23 febbraio 2025 - In un turno anomalo di Serie A, dove su dieci partite tutte vedevano in campo formazioni dalle prospettive contrapposte, sembrava tutto apparecchiato per una giornata interlocutoria di campionato, ma così non è stato. Le sorprese si sono susseguite una dietro l'altra aprendo anche la strada ad alcune variazioni importanti di gerarchie in classifica. Il Napoli ha perso il primato, le squadre in zona Europa rallentano, mentre il Parma esce dalla zona rossa. Sono occasioni per ripartire oppure una chiamata alla reazione prima degli scontri diretti, cruciali per decidere le sorti della stagione. Roma e Monza si trovano così in campo per l'ultimo posticipo che chiuderà questa ventiseiesima giornata di Serie A, con l'occasione di portarsi a casa punti preziosi che possono migliorare sensibilmente la loro situazione in campionato. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20:45 della giornata di lunedì 24 febbraio 2025.

I giallorossi vogliono continuare con la loro rimonta per le posizioni europee e i risultati del weekend stanno dando loro questa chance. Fiorentina, Bologna e Milan sono state tutte sconfitte a sorpresa nelle loro rispettive trasferte e offrono ai capitolini una ghiotta occasione per accorciare la graduatoria, portandosi a distanza di break per un potenziale sorpasso. Non bisognerà però abbassare la guardia: la sfida di Europa League a livello mentale ha chiesto tanto, essendo arrivata la vittoria anche dopo una rimonta. Certo, il secondo tempo è stato gestito bene sia in termini di risultato, sia in termini di ritmo, ma sfide così lasciano comunque scorie da dover gestire. Da parte sua Ranieri ha mostrato grande qualità nella gestione degli uomini nel doppio impegno, facendo brillare la Roma nelle ultime giornate, rimanendo l'unica squadra imbattuta in Serie A con l'anno nuovo.

Dall’altra parte della barricata però i brianzoli devono riaccendere la fiammella della speranza per la salvezza. I biancorossi hanno salutato Salvatore Bocchetti, il quale non è riuscito a dare la scossa, richiamando di corsa Alessandro Nesta. Contro il Lecce, nello scontro diretto salvezza, i biancorossi sono tornati a muovere la classifica con un pareggio dopo 4 sconfitte consecutive. Per salvarsi però serve decisamente qualcosa in più. Il successo del Parma di sabato pomeriggio ha spostato ulteriormente avanti l’asticella salvezza, ora lontana addirittura 9 punti. Il Monza ha un piede sul precipizio della retrocessione: quella di Roma non sarà eventualmente l’ultima chiamata, ma è necessaria una reazione quanto prima e questa giornata fin qui ha mostrato come i ribaltoni siano possibili.

A dirigere la sfida dell’Olimpico, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, la designazione dell’Aia ha decretato come sarà Fabio Maresca, della sezione di Napoli, a dirigere la partita tra Roma e Monza dello stadio Olimpico. Per il fischietto campano si tratterà di un ritorno in campo dopo 6 mesi di assenza. Maresca era andato incontro a una squalifica a seguito di un incidente diplomatico avvenuto in Kuwait, durante la direzione di una partita di Kuwait Premier League, quando dopo un diverbio con Al Arabi minacciò il giocatore stesso. Per questo fu squalificato da Uefa e Aia. Per lui si tratterà della direzione numero 8 in stagione, 3 internazionali, a cui ne aggiunge 1 di Serie A e 3 di Serie B. Nel complesso si tratterà invece dell’incrocio numero 19 con in campo la Roma, un bilancio per i giallorossi di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte; 9 invece i precedenti con il Monza con 3 vittorie biancorosse, 1 pareggio e 5 sconfitte, interessante però notare come uno solo di questi sia avvenuto in Serie A e abbia visto vincere i lombardi.

Probabili formazioni

Dopo il successo in Europa League, Claudio Ranieri potrebbe ripetere il turnover visto anche contro il Parma. Soulé e Shomurodov dovrebbero venire confermati in avanti con l'uzbeko prima punta e l'argentino a supporto affiancato a El Shaarawy in trequarti. Nelsson sembra pronto per il debutto da titolare al centro della difesa per far rifiatare Mancini in una linea a tre con Çelik e N'Dicka, davanti a Svilar. In mediana Gourna-Douath titolare in coppia con Cristante, mentre Saelemaekers e Salah-Eddine saranno i due titolari sulle corsie.

Pochi dubbi di formazione per Alessandro Nesta, complici anche le tante assenze a causa degli infortuni e non solo. Turati è la scelta tra i pali, protetto dalla linea a tre composta da D'Ambrosio, Palacios e Carboni; fuori Izzo per squalifica. Il talentuoso polacco Urbanski, insieme a Bianco detteranno i tempi in mediana, affiancati da Pereira e Kyriakopoulos sulle fasce. In avanti Ciurria dovrebbe spuntarla su Caprari per affiancare Mota Carvalho alle spalle di Ganvoula, unica punta.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Nelsson, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov. All. Claudio Ranieri.

Monza (3-4-2-1): Turati; D'Ambrosio, Palacios, Carboni; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota Carvalho; Ganvoula. All. Alessandro Nesta.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Monza dello stadio Olimpico, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 24 febbraio 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Riccardo Montolivo. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.