Roma-Napoli: formazioni e dove vederla in tv. La capolista all'Olimpico con l'obiettivo di allungare

Roma 1 febbraio 2025 – È servita una notte perfetta per strappare il pass europeo della fase a eliminazione diretta di Europa League, servirà forse qualcosa in più per fermare l'avanzata fin qui inarrestabile di questo Napoli. Nella serata di domani, domenica 2 febbraio 2025, all'Olimpico arriva la capolista della Serie A, per affrontare una Roma rinata e finalmente capace di superare anche i tabù della sua stagione. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45 per una sfida dove c'è tutto il potenziale per provocare uno scossone in vetta alla graduatoria, facendo eco al derby di Milano in programma alle 18. All'andata il Napoli si impose allo stadio Diego Armando Maradona, vincendo di misura 1-0 grazie alla rete del grande ex: Romelu Lukaku.

La Roma è reduce da una settimana sostanzialmente perfetta, dando grande continuità di risultati e rendimento. Tra tutte le competizioni i giallorossi nelle ultime nove partite hanno perso solo nella trasferta di Enschede, mantenendo nel complesso una media inglese pressoché perfetta, fino alla vittoria ottenuta a Udine. Quel successo contro i bianconeri ha permesso alla squadra capitolina di staccare in modo netto la zona di centro classifica, avvicinandosi in maniera importante alla zona di lotta per le competizioni europee. Un'altra vittoria può mettere ulteriore pressione e il morale alto può aiutare a far accadere anche qualcosa di inaspettato. I giallorossi hanno speso tanto in termini di energie fisiche e mentali nella sfida di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte, ma mostrando i muscoli con una prestazione maiuscola, hanno avuto ragione dei tedeschi. Contro il Napoli servirà una prestazione identica per fare punti, dopotutto la squadra di Conte in questo periodo sta tenendo sotto scacco il campionato.

Non è difficile ammettere al momento come gli azzurri di Antonio Conte siano la squadra più in forma del campionato. Sette vittorie consecutive imbattuta da un mese e mezzo e un 2025 in cui i campani conoscono solo i tre punti. Un tabellino impressionante da parte dei campani, che infatti li ha issati in vetta alla graduatoria, sopravanzando nuovamente Atalanta e Inter. Il ritmo imposto è quello tipico di chi ha tutte le intenzioni di mettere in atto una fuga scudetto. Approfittando di un calendario più snello il Napoli ha vinto in sequenza tre big match nelle ultime quattro partite giocate, superando Fiorentina, Atalanta e Juventus con grande autorità. Kvaratskhelia ha salutato la compagnia, direzione Parigi, ma nonostante questo la squadra non sembra aver accusato il suo addio. Al contrario giocatori come Neres hanno cominciato ad alzare il livello delle loro prestazioni, permettendo alla squadra così di sopperire all'assenza del georgiano anche senza un sostituto sul mercato pronto. La sfida contro la Roma sarà l'ennesimo stress-test per la squadra campana e le sue ambizioni di mettere le mani sul quarto scudetto della sua storia.

Per la sfida dello stadio Olimpico tra Roma e Napoli, l'Aia ha decretato che sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere la partita. Il fischietto romagnolo sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con Feliciani quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, mentre per l'Avar è stato scelto Abisso. Per il direttore di gara si tratterà della gara numero 12 della propria stagione, la numero 11 di Serie A a cui ne aggiunge 1 di Serie B. Per l'arbitro della sezione di Ravenna si tratterà dell'incrocio numero 17 della carriera con la Roma, con un bilancio di 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte capitoline. Un precedente in meno per l'arbitro con il Napoli, per uno score partenopeo di 7 vittorie, 7 pareggi e 1 ko. In stagione Fabbri ha arbitrato i capitolini per due volte, nel successo casalingo contro il Toro e nel pareggio di San Siro contro il Milan; un incrocio invece in stagione con il Napoli, anche per i partenopei nel loro successo proprio contro il Torino.

Probabili formazioni

Nonostante l'impegno del giovedì sera, Claudio Ranieri non dovrebbe variare il tema rispetto alla sua formazione tipo. Davanti a Svilar pronta nuovamente la linea a tre composta da Mancini, Hummels e N'Dicka. Ballottaggio a destra tra Saelemaekers e Rensch, l'olandese è migliore in fase di copertura, ma sulla carta è il belga il favorito per il ruolo da titolare. Angeliño occuperà il proprio ruolo sulla fascia opposta, mentre al centro è intoccabile la coppia composta da Koné e Paredes, nonostante il ritorno tra i disponibili di Cristante. In attacco Dovbyk sarà il riferimento offensivo supportato in trequarti da Dybala e Pellegrini.

Il vantaggio di non giocare le competizioni europee è quello di poter preparare con maggiore attenzione partite di questo tipo e soprattutto di poter dare continuità alla propria formazione titolare. Davanti a Meret allora tornerà la coppia al centro composta da Rrahmani con Juan Jesus, mentre Buongiorno è convocato, ma difficilmente sarà parte della partita. A destra correrà capitan Di Lorenzo, con Spinazzola sul lato opposto. In mediana non si tocca il terzetto composto da Anguissa, Lobotka e McTominay. Il tridente vedrà l'ex di serata Lukaku al centro, supportato da Politano e Neres sulle due corsie.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Antonio Conte.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Napoli dello stadio Olimpico, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 2 febbraio 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma.