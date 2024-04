Roma Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 22 aprile 2024 – Volendo forzare un po’ la mano al regista di Roma-Bologna la si potrebbe mettere giù così: stasera all’Olimpico, sessant’anni dopo, va in scena un altro spareggio. Ci perdoneranno i numi tutelari dell’ultimo scudetto, Bulgarelli, Pascutti e tutti gli eroi di quel 7 giugno 1964 fatale all’Inter di Herrera: ma in questi sessant’anni bisogna cercarlo col lanternino un Bologna che in coda a una stagione magica si gioca qualcosa di quasi altrettanto importante.

Spareggio per il quarto posto allora, sapendo che da qualche giorno anche il quinto dà diritto a un posto in Champions: perfino il sesto, ha specificato la Uefa, se una fra Atalanta e Roma vincesse l’Europa League e arrivasse quinta. Venghino signori venghino, la prossima SuperChampions si annuncia come un affare italianissimo. E non c’è dubbio che in serie A le due italiane da copertina, eccezion fatta per l’Inter che proprio stanotte nel derby può festeggiare lo scudetto, siano Bologna e Roma.

Lo certificano i numeri, oltre che la qualità del gioco.

Da quando De Rossi, alla ventunesima giornata, ha preso le redini della Roma giallorossi e rossoblù hanno viaggiato alla stessa velocità supersonica. In realtà Motta ha raccolto un punto in più, 27 in 12 partite contro i 26 in 11 gare dei giallorossi: questo perché la dodicesima partita per la Roma si è interrotta al 71’ di Udine (per il malore di Ndicka) e ciò che resta verrà recuperato giovedì, una decisione che ha scatenato il risentimento del club e dello stesso De Rossi.

Per il resto Bologna e Roma pari sono, fuorché nella classifica, che oggi assegna un +4 ai rossoblù, margine prezioso che sulla carta consentirebbe al Bologna di giocare per due risultati su tre. Ma poiché nessun allenatore prepara una partita per pareggiarla, e tantomeno Motta, prepariamoci ai fuochi d’artificio. Thiago e DDR sono anche i volti nuovi e più seducenti della serie A. Motta ha un anno in più del collega, 41 contro 40, e un futuro in rossoblù ancora tutto da definire, a differenza del futuro giallorosso di De Rossi, già ufficializzato dal club.

"Il Bologna è la squadra più affascinante del campionato – ha detto ieri De Rossi –. Il Milan quest’anno ha giocato bene, l’Inter gioca bene, la Fiorentina gioca bene, ma sono squadre con giocatori di qualità alta. Il Bologna invece è una squadra costruita per la metà classifica e sta facendo un capolavoro".

Al capolavoro di Thiago ha contribuito in modo decisivo Ferguson, il cui infortunio priva il tecnico di una pedina fondamentale nello sprint finale. Ecco perché Motta in settimana ha giocato a scacchi, provando varie soluzioni alternative a centrocampo. Gli altri potenziali uomini-partita di Motta sono Orsolini e Zirkzee, entrambi a quota 10 gol.

Ma Orso ne ha segnato solo uno nelle ultime 8 partite, mentre Zirkzee ha firmato il suo ultimo su azione proprio all’Olimpico, lo scorso 18 febbraio con la Lazio. Chissà che lo stadio che sessant’anni fa celebrò gli acuti scudetto di Fogli e Nielsen non si riveli un amuleto Champions per Joshua.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): 99 Svilar; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 14 Llorente, 69 Angelino; 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini; 21 Dybala, 9 Abraham, 92 El Shaarawy. All. De Rossi.

Panchina

1 Rui Patricio, 63 Boer, 19 Celik, 3 Huijsen, 6 Smalling, 37 Spinazzola, 52 Bove, 43 Kristensen, 20 Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 59 Zalewski.

BOLOGNA (4-1-4-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 26 Lucumì, 33 Calafiori, 15 Kristiansen; 82 Urbanski; 7 Orsolini, 20 Aebischer, 6 Moro, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee. All. Motta.

Panchina

34 Ravaglia, 23 Bagnolini, 29 De Silvestri, 4 Ilic, 22 Lykogiannis, 15 Beukema, 16 Corazza, 17 El Azzouzi, 80 Fabbian, 8 Freuler, 10 Karlsson, 11 Ndoye, 18 Castro.

Arbitro Maresca di Napoli

Orario e tv

La partita si giocherà alle 18,30 all'Olimpio di Roma. Si potrà seguire in diretta tv Dazn.

