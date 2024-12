Roma-Lecce, probabili formazioni e dove vederla. Ranieri e Giampaolo in piena lotta salvezza

Roma, 7 dicembre 2024 – A Natale si è tutti buoni, ma nonostante la sfida arrivi alla vigilia del giorno dell'Immacolata, non si si possono permettere passi falsi, soprattutto quando la classifica è così corta in fondo al gruppo. Nella giornata di domani Roma e Lecce scenderanno in campo, i giallorossi di Claudio Ranieri, contro quelli di Marco Giampaolo in una sfida che sulla carta metterebbe due formazioni dalle ambizioni ben diverse di fronte, ma che in realtà vale punti importantissimi in chiave salvezza. Già i capitolini sono in crisi nera e alle 20.45 di sabato 7 dicembre sono chiamati a una risposta importante contro i salentini.

Il campionato di Serie A non è arrivato nemmeno alla sua metà, per questo sarebbe quanto mai improprio parlare di sfide da dentro o fuori. Ciò nonostante, sarebbe altrettanto ingenuo parlare di sfida che i capitolini possono permettersi di perdere. Al contrario è imperativo vincere per dare una sferzata di positività all'ambiente e festeggiare il primo successo della nuova gestione in panchina, dopo un trittico iniziale pazzesco tra Napoli, Tottenham e Atalanta. Non solo questo, la Roma, lo ha detto lo stesso Ranieri, sembra essere coinvolta in una spirale negativa, che sta compromettendo con risultati non positivi, prestazioni incoraggianti. L'avversario sulla carta è abbordabile, ma non è una partita che i giallorossi possono permettersi di perdere. Questa serie di risultati scoraggiante ha infatti fatto precipitare i capitolini alle soglie della zona retrocessione in classifica, ora lontana solo due punti. A livello di punteggio infatti il match di domani contro i pugliesi è a tutti gli effetti una sfida salvezza, visto che a braccetto dei romanisti in classifica ci sono proprio i ragazzi salentini, per altro in netta ripresa dopo l'esonero di Gotti e l'arrivo di Giampaolo.

Il cambio in panchina per i salentini forse non era così necessario in termini veri e propri di classifica o rendimento, ma questo ha comunque dato una piccola svolta positiva alla squadra. Con l'approdo di Giampaolo come nuovo allenatore, i salentini hanno ottenuto 4 punti in due gare, ottenendo un successo importantissimo in termini di salvezza, vincendo contro il Venezia, e poi pareggiando all'ultimo secondo contro la Juventus nell'ultima giornata. I risultati hanno riportato al di fuori della zona rossa i giallorossi del Salento e contro la Roma il sogno è di regalarsi un'altra notte da grande e distaccare ulteriormente le ultime tre posizioni in classifica, magari facendo proseguire ancora il digiuno di vittorie romaniste in Serie A. La sfida contro i capitolini anticipa un momento chiave di campionato, dove i pugliesi inizieranno una lunga serie di scontri diretti nei bassifondi della graduatoria, spezzati solo dalla sfida contro l'altra formazione della Capitale, ovvero la Lazio.

La sfida allo stadio Olimpico, in programma alle 20.45, tra Roma e Lecce, ha visto l'Aia scegliere Daniele Chiffi, della sezione di Padova, come direttore di gara del match tra le due compagini giallorosse. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Trinchieri, con Giua come quarto uomo. In sala Var ad assistere l'arbitro ci saranno Ghersini insieme a Mazzoleni. Per Chiffi si tratterà della direzione numero nove di stagione, la sesta in Serie A, a cui ne aggiunge 2 internazionali di Conference e Nations League, oltre a 1 di Serie B. Sono 9 i precedenti tra il direttore di gara veneto e la Roma, con un bilancio di 4 successi, 1 pareggio e 4 sconfitte; mentre sono ben 12 gli incroci tra il direttore di gara e il Lecce, con uno score di appena 3 vittorie, 2 pareggi e ben 7 sconfitte, arrivate tra Serie A, Serie B, Coppa Italia, Lega Pro e Coppa di Lega Pro.

Probabili formazioni

Ranieri riparte dalla difesa a tre per cercare la prima vittoria di questa sua nuova parentesi romanista, scegliendo Mancini, Hummels e N'Dicka, proprio come nelle ultime due, davanti a Svilar. In mediana Cristante alza bandiera bianca, a causa di una distorsione alla caviglia, al suo posto ci sarà Paredes al fianco di Koné. Sugli esterni Çelik è favorito per la fascia di destra, con Angeliño sul lato opposto. Alle spalle di Dovbyk, il quale sarà della partita dopo aver recuperato dai problemi influenzali che lo hanno colpito in settimana, Dybala è sicuro con una chance per Saelemaekers al suo fianco.

Giampaolo pensa di riproporre quasi in toto l'11 iniziale visto contro la Juventus. Davanti a Falcone, Pelmard è pronto a rilevare l'infortunato Gallo, a completare la linea a quattro con Baschirotto e Gaspar al centro, con Guilbert a destra. In mediana Ramadani è il motore del reparto, affiancato da Rafia e Coulibaly. In avanti è ballottaggio è sulla fascia di sinistra, con Morente in vantaggio su Rebic, a completare un tridente con Dorgu sul lato opposto e Kristovic come prima punta.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Pelmard; Rafia, Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Marco Giampaolo.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Lecce dello stadio Olimpico, valevole per la quindicesima giornata di Serie A, inizierà alle 20.45 di sabato 6 dicembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.