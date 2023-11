Roma: Spinazzola tra rinnovo e cessione, Lukaku non gioca con il Belgio

Roma 16 novembre 2023 - Una delle certezze della fascia romanista ha il futuro non sicuro in società. Si tratta di Leonardo Spinazzola, titolare della fascia sinistra romanista e uno dei fedelissimi di José Mourinho. Quando si parla di contratti in scadenza il prossimo giugno 2024, i primi nomi che balzano alla mente sono skipper e timoniere della squadra, ovvero lo stesso Special One e l'uomo mercato Tiago Pinto, due punti interrogativi che possono far variare completamente la direzione futura dei capitolini. Al tempo stesso però anche l'esterno della Nazionale vede il proprio accordo con la società dei Friedkin prossimo allo scadere, tra sette mesi.

Finora tra l'agente del giocatore e la società non è stata intavolata alcuna trattativa per il rinnovo di contratto. Sulle tracce dell'esterno ci sono altri club di Serie A, principalmente squadre di media fascia a caccia di un pezzo pregiato per accorciare il gap con le big. Non solo loro però: già in estate dalla Penisola Araba avevano bussato alle porte di Friedkin per avere informazioni su Spinazzola e non è detto che gli stessi club della Saudi Pro League non possano tornare a farsi vive per convincere il Campione d'Europa nel 2021 a salutare il Bel Paese per abbracciare questa nuova frontiera del calcio globale. Al momento appare che il calciatore abbia la priorità di rimanere in giallorosso, anche a patto di ridursi l'ingaggio. Sotto certi versi si può infatti mettere sullo stesso piano il rinnovo dell'esterno con quello arrivato in estate con Stephan El Shaarawy e per il club capitolino potrebbe essere auspicabile lo stesso finale.

Dopo l'infortunio subìto contro il Belgio nell'ultimo Europeo, il processo di recupero di Spinazzola è stato abbastanza lungo, con appena tre presenze nella stagione subito successiva. La Roma però è riuscita a recuperare a pieno l'esterno e dopo una stagione 2022-23 conclusa complessivamente con 40 presenze e 2 reti tra tutte le competizioni, oggi vanta già 10 presenzi in Serie A nel proprio rullino di marcia. Poco utilizzato in Europa League, solo una mezz'ora in campo contro lo Sheriff Tiraspol, il laterale giallorosso sta progressivamente aumentando la sua spinta a sinistra, diventando uno dei trascinatori della manovra offensiva. Attualmente in Serie A è il terzo calciatore per numero di cross ogni 90 minuti (5,37), dietro a Dimarco (7,34) e Kostic (6,03).

Intanto oggi è continuato il lavoro della squadra a Trigoria nonostante le numerose assenze dovute ai vari impegni con le Nazionali. Il gruppo è sceso in campo per la consueta seduta di allenamento composta da una parte di lavoro atletico e una con il pallone. Ai tifosi giallorossi farà piacere notare come spesso a guidare il gruppo nei vari esercizi fisici e tecnici ci fosse capitan Pellegrini. In campo anche i portieri che si sono allenati con il preparatore. Unico assente, tra i giocatori rimasti a Roma, Chris Smalling, ai box da oltre due mesi, insieme ai lungodegenti Abraham e Kumbulla. Buone notizie intanto dalle Nazionali, con Lukaku, che per la prima volta dall'inizio di stagione, non è sceso in campo in una sfida in cui era convocato, con il Ct Domenico Tedesco a tenerlo in panchina nell'amichevole di ieri contro la Serbia.