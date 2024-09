Roma-Venezia: Juric a caccia alla seconda vittoria. Formazioni e orari tv

Roma, 28 settembre 2024 – Dopo aver assaggiato il primo successo, all'Olimpico due squadre a caccia del secondo successo stagionale sono pronte a darsi battaglia. Roma e Venezia hanno obiettivi chiaramente differenti e prospettive per il proseguo di stagione ribaltate, ma sono accomunate dal bisogno di vincere quanto prima. Entrambe sono reduci da un successo nella giornata precedente, il primo delle rispettive stagioni e vogliono subito bissare il risultato per dare continuità e respiro a delle classifiche quantomai ancora complicate. L'appuntamento è fissato allo stadio Olimpico alle ore 15 per il calcio d'inizio della partita.

Se le due squadre sono accomunate dal rispettivo ultimo risultato in campionato, la settimana vissuta dalle due formazioni è per la verità molto diversa. Il Venezia ha vissuto una settimana di regolare lavoro in gruppo, non avendo avuto impegni infrasettimanali, a causa dell'eliminazione già al primo turno in Coppa Italia per mano del Brescia. Al contrario la Roma è invece scesa in campo nella serata di giovedì in una sfida molto complicata in Europa League contro l'Athletic Club di Bilbao, una partita pareggiata per 1-1 avendo subito il pareggio nelle ultime battute dell'incontro. Un risultato che avrà lasciato amaro in bocca e voglia di riscatto per i ragazzi di Juric, i quali però dovranno sudarsi il successo contro l'ex allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco e il suo Venezia.

Le designazioni per la sesta giornata del campionato hanno determinato che l'arbitro della sfida tra capitolini e lagunari sarà diretta da Rosario Abisso della sezione di Palermo. Pagliardini e Palermo saranno gli assistenti del direttore di gara, Quarto Uomo il signor Scatena, mentre in sala Var siederanno Paterna accompagnato da Pairetto. Per il direttore di gara si tratterà della quarta partita di questa stagione, la seconda di Serie A, a cui ne aggiunge due di Serie B. Sette i precedenti tra il fischietto siciliano e la Roma, con un bilancio di 6 successi e un pareggio romanista, quattro invece quelli con il Venezia, con uno score di 3 ko lagunari e un pareggio.

Probabili formazioni

Dopo l'impegno di Europa League, potrebbe esserci la prima chance per vedere un po' di ricambi in casa capitolina. Questi però non dovrebbero avvenire in difesa, dove la linea a tre composta da Mancini, N'Dicka ed Hermoso, davanti a Svilar, va verso la conferma. A centrocampo potrebbe invece ritrovare spazio El Shaarawy a destra, con Angeliño sull'altra fascia, al centro agiranno ancora Cristante e Koné. Riposo per Dybala in trequarti, al suo posto è pronto Soulé da affiancare a Baldanzi, confermatissimo dopo le ultime grandi prestazioni, alle spalle del bomber Dovbyk.

Di Francesco potrebbe optare per un 3-5-2, partendo dal portiere, confermatissimo Joronen. Davanti a lui la linea a tre sarà composta da Idzes, Svoboda e Sverko. Sugli esterni Candela e Zampano cercheranno di mettere in difficoltà gli esterni capitolini. In mediana l'esperienza di Duncan sarà affiancata dalla freschezza e la fisicità di Nicolussi Caviglia e Busio. In attacco non si può toccare Pohjanpalo, mentre al suo fianco Oristanio è il favorito rispetto a Gytkjaer e Raimondo per completare il reparto.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; El Shaaarawy, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. All. Ivan Juric.

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Eusebio Di Francesco.

Dove vedere la partita

La partita fra Roma e Venezia dello stadio Olimpico, valevole per la sesta giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 29 settembre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Dario Marcolin.