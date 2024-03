Liga, Rubiales accusato di corruzione: “Ha ricevuto dei terreni come tangente per la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita”

Madrid, 25 marzo 2024 - Non sono finiti i guai per Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola, è indagato per corruzione, amministrazione scorretta e riciclaggio di denaro. Rubiales è accusato di aver ricevuto tangenti in forma di terreni per portare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita.

Nell'atto giudiziario visionato da El Indipendente risulta che Rubiales avrebbe ricevuto lotti per la costruzione di alberghi nel paese arabo. Il caso è approdato al Tribunale di Majadahonda (Madrid), nell'ordinanza si legge "si è potuto concretizzare il ritorno di commissioni extra-contrattuali a Luis Rubiales, ed altri dirigenti e importanti impiegati e collaboratori della Federcalcio, tenendo conto della presunta consegna a queste stesse persone di terreni nel paese arabo la cui gestione si intuisce collegata a quella alberghiera".

L'inchiesta è partita con la testimonianza resa il 15 novembre 2022 dallo zio ed ex capo di gabinetto della presidenza della Federcalcio, Juan Rubiales, che si dimise dall'incarico perché in disaccordo con la gestione del nipote, e dopo la denuncia presentata all'autorità giudiziaria dei contratti firmati da Luis Rubiales, con l'intermediazione della società Kosmos dell'ex calciatore del Barcellona, Gerard Piquet, per il trasferimento della Supercoppa in Arabia Saudita.

Nei giorni scorsi è stata perquisita la sede della Rfef e la casa di Luis Rubiales a Granada. L'indagine fino ad oggi ha portato a 7 arresti, dei quali 2 a Granada e 5 a Madrid, e a una dozzina di perquisizioni.

Per l'ex presidente della federcalcio un altro scandalo nazionale dopo essersi dimesso per il bacio rubato alla calciatrice della nazionale spagnola, Jennifer Hermoso, dopo la finale dei Mondiali vinti dalla Spagna. Rubiales, comunque attualmente si trova all'estero, nella Repubblica Dominicana, e anche questo sta facendo montare il caso. I media spagnoli lo accusano di essere fuggito all'arresto, ma lui continua a negare e ribadisce di non avere "niente da nascondere" e si dice pronto a collaborare: "Sono sorpreso, non ho mai fatto niente di male, non so nulla di tutto quello su cui stanno indagando. Risponderò a tutte le domande". E rispondendo a le tante accuse: "La storia della cittadinanza dominicana è falsa. Cosa non è chiaro quando dico che qui mi sto guadagnando da vivere? Sono qui per lavoro, ho una famiglia". Il suo rientro è atteso per il 6 aprile.