Salernitana-Milan 2-2: Jovic in extremis regala un punto ai rossoneri

Salerno, 22 dicembre 2023 - In questo diciassettesimo turno di Serie A, all'Arechi di Salerno arriva il Milan reduce dalla bella vittoria per 3-0 contro il Monza nella giornata precedente che aveva permesso ai rossoneri di salire a quota 32 punti in classifica, sempre al terzo posto. Dal canto suo la Salernitana arriva a questa partita dopo la sonora sconfitta per 4-1 a Bergamo lunedì scorso (18 dicembre) e sempre come fanalino di coda della Serie A con 8 punti. La partita si sblocca nei primi venti minuti con il terzo stagionale di Fikayo Tomori che mette dentro da distanza ravvicinata su una palla di Leao. Il portoghese è molto attivo e genera sempre problemi per la difesa dei padroni di casa che, comunque, si fanno spesso vedere dalle parti di Maignan, bravo a neutralizzare i vari tentativi. Il pareggio arriva a 3' dalla pausa con un colpo di testa di Federico Fazio su calcio d'angolo. Nel secondo tempo, dopo varie sostituzioni obbligate da una parte e dall'altra, Candreva segna il gol del 2-1 con la chiara complicità anche di Mike Maignan. A meno di dieci minuti dalla fine Luka Jovic si mangia il gol del possibile pareggio, ma nel primo minuto di recupero si fa perdonare segnando il gol del pareggio. Forcing finale del Milan che però non trova il gol partita, a Salerno finisce 2-2.

Primo tempo

Parte molto bene il Milan che attacca subito con Leao che ci prova a giro col destro, il tiro del portoghese viene deviato da Fazio che ha allargato lievemente il braccio, ma dopo un rapido check del Var l'arbitro Doveri dice che si può proseguire. Sul ribaltamento di fronte c'è il primo squillo della Salernitana con Tchaouna che mette in mezzo dalla sinistra per Candreva che calcia al volo, il suo tiro viene deviato e poi la palla arriva a Dia che prova a deviare in porta ma trova la pronta risposta di Maignan. Buon ritmo, con entrambe le squadre che si fanno vedere in attacco ma al momento nessuna delle due riesce a prevalere. Si sblocca il match al minuto 17 con il gol di Fikayo Tomori: sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arriva a Leao dentro l'area nei pressi della riga di fondo, il portoghese la mette giù e di controbalzo va in mezzo dove, dopo una deviazione, trova Tomori che fa 1-0. Padroni di casa che cercano di reagire dopo il gol subito, con Boulaye Dia molto attivo e che impegna Kjaer che lo ferma con le maniere forti. Milan che gestisce la palla sotto gli occhi attenti dalle tribune di Zlatan Ibrahimovic. Ancora pericoloso il Milan al 26' con Rejinders che scambia a centrocampo con Leao, quest'ultimo corre verso la porta e vede la sovrapposizione di Theo che però si allunga troppo il pallone e Costil salva il risultato in uscita. Continua a premere però anche la Salernitana, con Candreva che scambia corto su angolo, mette in mezzo il pallone e arriva la deviazione di testa di Calabria che però la manda verso la sua porta. Fortunatamente per il capitano del Milan, la palla è perfettamente su Maignan che smanaccia lontano. Ancora Salernitana pericolosa, con Dia che serve Candreva largo a destra, l'ex Inter e Lazio rientra e decide di calcare a giro col mancino, ma la palla termina alta. Candreva avrebbe potuto però anche servire di nuovo Dia che era dentro l'area tutto solo. Continua a creare problemi alla difesa granata Rafael Leao che lascia sul posto Fazio, entra in area, aggiusta per Bennacer che calcia di prima intenzione ma trova la deviazione di Coulibaly. Grande occasione per la Salernitana al 40' con una bella triangolazione tra Candreva e Kastanos, con quest'ultimo che si butta in mezzo per cercare di prendere il cross del compagno. Il giocatore cipriota della Salernitana ci arriva in spaccata, ma ancora una volta trova l'opposizione di Mike Maignan. La Salernitana pareggia al 42' con Federico Fazio: Candreva batte l'angolo generato dall'azione precedente sulla terza dell'ex Roma che arriva in terzo tempo perfetto e la mette dove Maignan non può arrivare. Rischia tanto Costil che non trattiene un tiro di Theo Hernandez, con la palla che rimane nei pressi dell'area piccola sulla quale ci si avventa ancora Tomori, ma in scivolata il portiere francese allontana. Finisce il primo tempo col punteggio di 1-1.

Secondo tempo

La ripresa comincia con un cambio nelle file del Milan: fuori Kjaer dentro Simic. Cambio forzato per Inzaghi dopo tre minuti nel secondo tempo, fuori Boulaye Dia e dentro Chukwubuikem Ikwuemesi. Entra bene in partita l'attaccante nativo di Lagos che si libera della marcatura di Simic e chiama il pallone a centro area, il cross di Tchaouna però è fuori misura. Primi minuti di secondo tempo dove la partita è abbastanza bloccata, con le due squadre che giocano soprattutto a centrocampo con continui cambi di possesso. Grande rischio corso da Pirola al sessantesimo, con un retropassaggio velenoso che mette in difficoltà Costil che deve liberare in spaccata prima dell'arrivo di un attaccante. Subito dopo si fa vedere Loftus-Cheek che si libera di Bradaric, si sposta la palla sul mancino e tira in porta trovando la risposta di Costil. Contropiede fulmineo della Salernitana al minuto 63' con Candreva che segna il gol del vantaggio. Tomori resta a terra, i granata proseguono l'azione con Kastanos che serve Candreva, l'87 riceve, si aggiusta la palla dal limite dell'area di rigore verso il gomito destro e lascia partire il tiro verso il primo palo che beffa Maignan e regala il vantaggio ai padroni di casa. Non proprio benissimo in questa situazione il portiere del Milan. Ancora Salernitana, galvanizzata dal gol, con Candreva che batte una punizione trovando Mazzocchi che calcia verso lo specchio da fuori area e trova la decisiva opposizione di Maignan. Partita che ora si fa molto nervosa, soprattutto gli uomini di Pioli stanno commettendo sia errori banali che falli evitabili, ovviamente dall'altra parte ci va a nozze la squadra di Inzaghi che cerca di difendere con le unghie e con i denti una vittoria che sarebbe fondamentale. Cosa si è mangiato Luka Jovic all'82'! Leao se ne va sulla sinistra, mette dentro, primo tentativo di testa centrale parato da Costil, palla che rimane lì, Jovic ha la seconda chance ma la calcia addosso al portiere granata. Poco dopo ci prova anche Reijnders da fuori, ma non trova fortuna. Si entra negli ultimi cinque minuti e il Milan trova il gol del pareggio proprio con Luka Jovic: cross in mezzo sulla testa di Giroud che fa da sponda per il compagno, l'ex Fiorentina gira al volo da distanza ravvicinata e segna il 3° gol stagionale. Finale molto acceso, con un accenno di rissa che comincia su un fallo laterale per il Milan nella zona delle panchine: tanto nervosismo con un capannello di giocatori che si forma attorno a Florenzi e un membro dello staff tecnico della Salernitana. Alla fine la partita termina 2-2, con la Salernitana che rimanda l'appuntamento con la vittoria ma in compenso strappa un punto alla terza forza del campionato.

Tabellino

Formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer (Simic, 45'), Tomori (Florenzi, 65'), Hernandez; Bennacer (Jovic, 70), Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic (Chukuweze, 70'), Giroud, Leao

Salernitana (4-2-3-1): Costil; Mazzocchi (Bronn, 78'), Fazio, Pirola (Gyomber, 62'), Bradaric; Logowski, Coulibaly; Candreva, Kastanos (Martegani, 78'), Tchaouna (Cabral, 78'); Dia (Ikwuemesi, 48')

Reti: Fikayo Tomori (MIL) 17'; Federico Fazio (SAL) 42'; Antonio Candreva (SAL) 63'; Luka Jovic (MIL) 90'