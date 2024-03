Ballardini torna sergente: "È soltanto una battaglia"

REGGIO EMILIA

"Una svolta? Diciamo che abbiamo vinto una battaglia". La guerra, fa capire Ballardini, durerà ancora a lungo, ma i 180’ del Sassuolo che da dieci giorni a questa parte ‘balla’ con il tecnico ravennate qualcosa suggeriscono e altro capovolgono. Un solo gol subito in due partite, ad esempio, tre punti in 180’, e il tutto a dispetto di "una testa pesante, che non può non condizionare i giocatori il loro rendimento, anche se con le difficoltà dobbiamo convivere. Ovvio che siamo contentissimi della vittoria, ovvio che ci sia moltissimo da fare".

Ballardini, lo si vede bene, nuota nel suo mare, quello spesso agitato del fondo classifica, il Sassuolo visto tra il Bentegodi e ieri sta muovendo le prime bracciate. Annaspando, ok, ma adattandosi al nuovo mood. "Ci stiamo abituando", conviene il tecnico romagnolo, che aggiunge: "abbiamo vinto una partita sporca, a lungo contratta. Per 70’ molto bene soprattutto nel non rischiare molto, poi qualcosa abbiamo concesso perdendo un po’ di distanze. Diciamo che domenica a Verona non meritavamo di perdere e aver vinto di oggi è un premio all’impegno, e aggiungo che mi tengo stretto lo spirito che la squadra mette in campo, come mi tengo ben stretto un gruppo che mi ha dato da subito grandissima disponibilità". Quanto alle scelte iniziali che hanno stupito i più sia nella rinuncia simultanea a Boloca ed Henrique che nel rilancio di Defrel, l’allenatore del Sassuolo non nasconde come l’indisponibilità di Berardi imponga "a tutti di fare qualcosa di più: dobbiamo andare oltre un’indisponibilità così importante. Sia con la fisicità che con la gamba, che con la volontà di uscire da questa situazione. E che questo ci sia – conclude Ballardini – lo vedo da come lavora la squadra e da come si aiuta".

s.f.