Calcio Femminile, in campo al ’Ricci’ alle 18. Scontro diretto con la Sampdoria. Le ragazze di Rossi sempre ultime

SASSUOLO

Scontro diretto da non sbagliare, oggi al Ricci per il Sassuolo Femminile. Ultima in classifica, mai vittoriosa se non in Coppa Italia, la squadra di Gian Loris Rossi affronta al Ricci la Sampdoria, che sta meglio delle neroverdi, in classifica, ma nemmeno di troppo. Anche le blucerchiate, infatti, non hanno mai vinto in campionato, ma tre pareggi ottenuti le collocano due lunghezze sopra al Sassuolo, ultimo a quota 1. Basta questo a suggerire il peso specifico di una partita cui le neroverdi chiedono la svolta, attingendo magari a precedenti che incoraggiano e dicono che contro nessuna squadra il Sassuolo ha vinto più partite di Serie A che contro la Samp, ovvero sette, e conto nessun avversario sono riuscite a mantenere per tante gare – cinque – la porta inviolata. In campo alle 18 (Dazn).

La giornata: Sassuolo-Sampdoria; Roma-Fiorentina; Juventus-Milan; Como Femminile-Napoli Femminile; Inter-Lazio Femminile

La classifica: Juventus 22; Fiorentina 21; Inter, Roma 15; Milan 13; Como Femminile 10; Lazio Femminile 6; Napoli 5; Sampdoria 3; Sassuolo 1.