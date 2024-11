I prossimi avversari dei neroverdi. La Salernitana esonera Martusciello. I granata ora puntano su Colantuono

SASSUOLO

Cambia allenatore, il prossimo avversario del Sassuolo. La Salernitana ieri ha infatti esonerato Giovanni Martusciello, cui è stato fatale un mese da incubo – 2 punti in 5 gare – che ha precipitato i campani da metà classifica a ridosso della zona playout, complice anche una sola vittoria nelle ultime 10 giornate. "Il club ringrazia sinceramente il tecnico per l’impegno, la professionalità, la dedizione quotidiana e l’attaccamento dimostrati fin dall’inizio della sua esperienza al servizio della causa", la nota con cui la società campana da’ il benservito a Matrusciello, surrogato dalla cosiddetta ‘soluzione interne’. Contro il Sassuolo, sulla panchina dei granata, ci sarà infatti Stefano Colantuono (foto), già sotto contratto con il club campano – è responsabile del settore giovanile granata, ha guidato la prima squadra anche tra il dicembre 2017 e il dicembre 2018 e dall’ottobre 2021 al febbraio del 2022 – e pronto a mettersi a disposizione, come peraltro fece la stagione scorsa quando, a nove giornate dalla fine, subentrò a Liverani. Era la fase finale del campionato di serie A, la Salernitana era ultima a 14 punti, retrocederà a 17: tre punti per Colantuono, uno dei quali tuttavia fatto contro il Sassuolo, che proprio sulla scorta del 2-2- rimediato all’Arechi vide sfumare buona parte delle possibilità di salvarsi, naufragate poi da lì a qualche giornata dopo.

s.f.