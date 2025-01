Femminile. C’è la Fiorentina dopo il pari con l’Inter

inter

1

sassuolo

1

INTER: Baldi, Pedersen (15’ s.t. Schough), Pavan (25’ s.t. Bugeja), Karchouni (15’ s.t. Tomaselli), Robustellini, Fordos, Detruyer, Milinkovic, Wullaert (36’ s.t. Csiszar), Bartoli, Cambiaghi (25’ s.t. Polli). All. Piovani (Runasdottir, Andres, Santi, Merlo, Serturini, Magull, Fadda) : Lonni, Philtjens, Mella (18’ s.t. Brustia), Pleidrup, Caiazzo, Chmielinski (36’ s.t. Clelland), Missipo, Hagemann (32’ s.t. Fisher), Orsi, De Rita, Monterubbiano (18’ s.t. Dhont). All. Rossi (Durand, Di Nallo, Adami, Sabatino, Gallazzi, Fusini, Perselli, Girotto)

Arbitro: Esposito di Napoli (Della Mea, Munitello, q.u. Spinelli)

Reti: 32’ s.t. Polli, 38’ s.t. Clelland

Un buon pareggio in Coppa Italia, in trasferta contro l’Inter, lascia aperto il discorso-qualificazione alle semifinali in vista della gara di ritorno in programma il 28 gennaio, ma per il Sassuolo Femminile è già tempo di rituffarsi in campionato. Domani alle 18, infatti, altra trasferta per le neroverdi di Gian Loris Rossi, che fanno visita alla Fiorentina al Viola Park. Un altro match importante, dunque, per Lonni e compagne che vorranno dare seguito a quanto di poistivo già fatto vedere contro le nerazzurre guidate dall’ex Piovani.