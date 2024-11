Femminile. C’è la Juventus, sfida proibitiva? : "Sfrutteremo le nostre armi»

A pranzo con la capolista, cercando l’impresa. Reduce dalla sua prima vittoria in campionato – contro la Sampdoria - che l’ha tolto dallo scomodissimo ultimo posto il Sassuolo Femminile sfida, oggi alle 12,30 al La Marmora-Pozzo di Biella (diretta televisiva su DAZN), la capolista Juventus che sta cannibalizzando il campionato, sulla scorta di numeri record (quattro punti sul secondo posto, 7 sul terzo, 8 vittorie su 9 gare, miglior attacco e seconda miglior difesa) cui le bianconere possono aggiungere buonissime consuetudini nei confronti delle neroverdi. Le statistiche dicono infatti che contro nessuna squadra la Juventus ha vinto più partite in Serie A che con il Sassuolo (14 su 17 fanno eccezione) e a nessun avversario ha segnato così tanto, ovvero 47 gare. Mission impossibile? Sulla carta sì, ma visto che da perdere c’è poco tanto vale provarci: la vittoria contro la Samp ha restituito alle neroverdi consapevolezze ed entusiasmo – aggiungendo anche alle ‘centenarie’ in neroverde Benedetta Orsi e Davina Philtjens (nella foto), che proprio con le blucerchiate hanno fatto cifra tonda – e chissà che la squadra di Gian Loris Rossi non piazzi il colpo che non ti aspetti quanto nessuno, obiettivamente, se lo aspetta. Ai box ci sono Brignoli, Nocchi e Girotto, ma il tecnico neroverde Giano Loris Rossi non si preclude nulla. "Troviamo una Juventus fortissima, che giocherà per vincere, ma anche noi andremo a fare la nostra partita, possibilmente per vincerla, sfruttando le armi che abbiamo a disposizione".

