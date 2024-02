Femminile. Neroverdi in campo al Ricci per consolidare il quinto posto

Nulla di decisivo, si intende, visto che dopo quella odierna ci sono altri 180’ da giocare, ma il peso specifico della gara che il Sassuolo Femminile gioca oggi alle 18 al Ricci non sfugge. Da una parte perché l’avversario è quel Milan che alle neroverdi ha rifilato, tra andata e ritorno, un doppio 3-0 che le ha eliminate dalla Coppa Italia, dall’altra perché vincesse, il Sassuolo, consoliderebbe quel quinto posto che la tiene, ad oggi, dentro la cinquina che al termine della regoular season, si gioca lo scudetto e non la salvezza. Ma fare i conti con il Milan, che è ottavo e oggi ha forse l’ultima possibilità di ‘rientare’ tra le grandi, non sarà semplice. "Una partita è di grande importanza", le parole alla vigilia dell’allenatore del Sassuolo Gianpiero Piovani, che pur rispettando il Milan ("avversario molto forte, che potrebbe metterci in difficoltà") non perde di vista l’obiettivo finale. "aggiungere i play-off poteva sembrare un obiettivo lontano, ma ora potrebbe concretizzarsi. Sarebbe un risultato straordinario, non solo la ciliegina sulla torta, ma la torta stessa".

LA CLASSIFICA. Roma 39 p.ti; Juventus 34; Fiorentina 33; Inter 23; Sassuolo 20; Sampdoria, Como 18; Milan 15; Pomigliano 6; Napoli 3.

PROSSIMO TURNO. Napoli-Roma; Sassuolo-Milan; Pomigliano-Inter; Fiorentina-Sampdoria; Juventus-Como.

s.f.