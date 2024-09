Il Femminile. La reazione di Clelland e compagne. Pari in casa della Roma campione

roma

ROMA: Ceasar; Cissoko (1’ s.t. Dragoni), Linari, Minami; Di Guglielmo (47’ s.t. Troelsgaard), Giugliano, Kumagai (32’ s.t. Haavi), Greggi, Hanshaw (16’ s.t. Thogersen); Viens (16’ s.t. Glionna), Giacinti. All. Spugna (Merolla, Mazzocchi, Corelli, Pandini, Soares Martins, Madon)

SASSUOLO: Durand; Orsi, Pleidrup, Philtjens; Brustia (39’ s.t. De Rita), Fisher (39’ s.t. Adami), Missipo, Chmielinski (30’ s.t. Monterubbiano); Gallazzi; Clelland (30’ s.t. Sabatino), Prugna (17’ s.t. Hagemann). All. Rossi (Lonni, Di Nallo, Caiazzo, Nocchi, Fusini, Traoré, Girotto)

Arbitro: Castellone di Napoli (Bartoluccio, Celestino, q.u. Arnese)

Reti: 15’ p.t. Giugliano, 16’ p.t. Clelland

Note: ammonite Hanshaw, Gallazzi, Minami, Piltjens, Sabatino

Dopo l’inopinata e pesante (6-3) sconfitta casalinga subita alla prima giornata contro la Juventus, le neroverdi di Gian Loris Rossi vanno a prendersi il primo punto della loro stagione dove non ti aspetti, ovvero sul campo della Roma campione d’Italia. Al ‘Tre Fontane’ finisce 1-1 e succede tutto nel primo tempo. In vantaggio va la squadra padrona di casa, ma il Sassuolo replica subito. Tempo un minuto e Clelland inchioda alle spalle del portiere giallorosso Ceasar il pallone dell’uno a uno, punteggio dal quale il match non si schioda più.