Il nuovo acquisto. Skjellerup al lavoro . Sesto danese in Serie B

SASSUOLOIl nuovo acquisto neroverde Laurs Skjellerup (foto) ha svolto ieri la sua prima seduta di allenamento con il Sassuolo: l’avventura emiliana del 22enne colosso nato a Mariagerfjord insomma è cominciata, e l’ex Goteborg si candida a diventare, di qui a fine campionato, il secondo danese ad avere mai giocato una partita ufficiale nella prima squadra neroverde.

L’unico sinora era stato Jens Odgaard, oggi al Bologna, una meteora da queste parti: per lui, Primavera a parte, appena un quarto d’ora contro la Spal nel 2019, a vent’anni non ancora compiuti, e null’altro. Invece era evidentemente destino che, in questa stagione, i neroverdi avrebbero avuto in rosa un attaccante danese: in estate pareva essere Gytkjaer, sarà invece appunto Skjellerup a rimpolpare un contingente scandinavo – in senso lato – che, dopo gli addii dei norvegesi Marcus Pedersen ed Emil Ceide, nella rosa a disposizione di Grosso contava ormai solamente sull’ultimo rimasto, norvegese anch’egli, Kristian Thorstvedt.

Si tratta di un mercato, quello scandinavo, che ha fatto la storia del calcio italiano e oggi è un po’ minore, compreso quello dei calciatori danesi: in A oggi sono 12 (il più costosi sono il genoano Frendrup e il leccese Dorgu, che ha parecchi estimatori), mentre in B sono 6; oltre a Skjellerup, quattro sono a Pisa (Lind, Abildgaard, Højholt e Meister) e uno proprio a Reggio Emilia, ma sponda Reggiana, Oliver Urso, nato a Copenaghen ma cresciuto in Italia, dove vive da quando aveva 9 anni, e in possesso di doppia cittadinanza.

Lorenzo Longhi