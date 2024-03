IL REBUS. Tre possibili sostituti. Nessuno ha convinto

SASSUOLO

Davide Ballardini ha un’attitudine per la quale si fa prediligere a diversi suoi colleghi quando si tratta di subentrare a stagione in corso: aggiusta e non rivoluziona, lui che, all’organico, per forza deve adattarvisi ed adattarlo al meglio. Per questo a Verona è partito col 4-2-3-1, con Berardi, Thortsvedt e Laurienté dietro Pinamonti. L’infortunio di Berardi rimetterà in gioco diverse opzioni, sia a livello individuale, che di sistema di gioco. Se il tecnico vorrà effettuare un cambio posizione su posizione, tornano in ballo i nomi di Nedim Bajrami, Cristian Volpato e Samu Castillejo (che ha rilevato Berardi al Bentegodi), molto più che quello di Ceide. Peraltro nessuno dei tre ha troppo convinto in stagione, ma questo conta poco: d’ora in poi in tanti si giocano il futuro, e non si può neppure escludere l’inserimento di un centrocampista in più (Racic?) a scapito di un trequartista. La prima settimana completa di allenamento agli ordini del tecnico dirà qualcosa di più.

l.l.