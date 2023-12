Il Sassuolo sull’isola che non c’è. A Cagliari una vittoria nelle ultime otto

di Stefano Fogliani

SASSUOLO

Una vinta su otto. Visto che si va su un’isola, tanto vale dire subito che i precedenti ‘remano contro’ l’incrociatore neroverde, che mette nel mirino Cagliari (e soprattutto il Cagliari) sulla scorta di numeri assai poco incoraggianti. L’ultimo dentro lo stadio rossoblù fu infatti nell’aprile del 2022, decise Deiola, e i neroverdi se ne tornarono in areoporto con sul groppone una sconfitta di misura che confermò come per il Sassuolo, sull’isola, non è cosa, non sempre almeno. Otto precedenti, tre perse e quattro pari. E una, una sola, vinta: e per trovarlo, quell’ultimo acuto, si va indietro di parecchio, tra l’altro.

Era il settembre del 2017, il Sassuolo quello di Cristian Bucchi che non vinceva mai e vinse, invece, proprio a Cagliari grazie ad un rigore trasformato dall’ex Alessandro Matri, allora centravanti e oggi commentatore tv. Nell’impresa, da quando il Sassuolo è in A, non sono riusciti né Eusebio Di Francesco (una pari e due perse), né Roberto De Zerbi (tre incroci e tre pari) e nemmeno quell’Alessio Dionisi che sull’isola cerca vittoria scaccia-guai senza, tra gli altri, Berardi e Boloca. A dire che tra Cagliari e Sassuolo ci sarà anche feeling – basta guardare, da Pavoletti a Nereo Bonato, da Goldaniga e Giovanni Rossi, quanti siano gli ex oggi e quanti, Massimiliano Allegri su tutti, lo sono stati in passato – ma che quando il feeling lo studi guardando il continente dal Tirreno, mica è granchè.

E a suggerire come il Sassuolo che oggi decolla verso ‘l’isola che non c’è’ nella stiva mette le apprensioni del caso, ovvero quelle di una squadra che ha vinto solo una delle ultime sette gare di campionato e ne trova una che vince poco ma quando vince lo fa in casa. Vale tanto per il Sassuolo, la trasferta sarda, la cui classifica scotta e se perde si arroventa, e vale tanto anche per Dionisi, che contro i rossoblu non ha mai vinto. Remano contro, come detto, i numeri, e vale la pena tenerli presente: e fare attenzione, anche perché le statistiche suggeriscono altri due scogli da saltare, per l’undici neroverde. Da una parte infatti Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide contro il Sassuolo in Serie A, dall’altra Il Sassuolo ha perso le ultime due partite contro squadre neopromosse in Serie A. E si sa che, suggerisce la saggezza popolare, spesso non c’è due senza tre…