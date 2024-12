La capolista. Il Sassuolo campione d’inverno. Prima ipoteca sulla promozione

SASSUOLO

Il + 6 che il Sassuolo capolista, sulla scorta della settima vittoria consecutiva e di quattordici risultati utili di fila, rende ai più immediati inseguitori (Pisa e Spezia) vale alla macchina da record neroverde il titolo di campione d’inverno, visto a che a chiudere l’andata mancano solo 90’. Ma quanto vale il titolo di campione d’inverno? Facile intuire la risposta se lo chiedessimo a Fabio Grosso, campione d’inverno due stagioni fa con il Frosinone e salito in A alla fine della stagione 2022/23 con 80 punti, o se lo chiedessimo al Sassuolo, campione d’inverno a metà della stagione 2012/13 e salito poi in A da primo della classe, con 85 punti. Altrettanto facile evidenziare come il peso specifico del titolo di metà stagione, al di là degli scongiuri di rito, qualcosa dica comunque: da quando in B si giocano i playoff – stagione 2004/05 – solo in quattro occasioni chi ha girato la boa per primo non ha finalizzato ‘l’assalto al cielo’. È successo al Perugia (2004/05), al Mantova la stagione successiva, al Palermo nel 2016/17 e al Pisa del 2021/22. Quattro su venti, ovvero una su cinque: i conti li lasciamo al lettore, qui registriamo come il rapporto (uno a cinque) regga anche da quando il campionato di B si gioca a 20 squadre, ovvero dal 2019/20. Benevento, Empoli, Frosinone e Parma erano primi a gennaio e primi a maggio, mentre l’eccezione è il Pisa del 2021/22. Altro, da registrare riguardo la ‘mean machine’ neroverde, è nei numeri messi in fila fin qua, che fanno del titolo di inverno un’ipoteca su quel che verrà, stanti anche il miglior attacco e la seconda miglior difesa, oltre che quei 14 risultati utili consecutivi che sono la miglior serie utile ‘aperta’ del campionato in corso. E sette vittorie di fila in B sono un ‘unicum’ nella storia dei neroverdi in cadetteria, così come i 43 punti raccolti fin qua da Berardi e compagni valgono il miglior traguardo di sempre nel torneo dopo 18 giornate, con il Benevento dei record – quello che salirà in A con quegli 86 punti che sono il massimo dell’ultimo quinquennio – raggiunto e il Sassuolo del 2012/13 – che dopo 18 giornate aveva 42 punti sorpassato. Dal campo. Pe riposarsi ci sarà tempo a gennaio: il Sassuolo, atteso al redde rationem in quel di Pisa in programma il giorno di Santo Stefano alle 12,30, ieri era già in campo. Ai box Mulattieri, Romagna e Volpato, il cui 2024 è finito: problemi muscolari.

Stefano Fogliani