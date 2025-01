La curiosità Una ’hit estiva’ ora in versione invernale

La sfida tra Sassuolo e Sudtirol, al di là dei precedenti in gare ufficiali (una in B, quella dell’andata, e 8 in C2 fra il 2000 e il 2005, agli albori della scalata di entrambi i club), è un classico... estivo, quasi una hit balneare, a riprova dei buoni rapporti che esistono tra due società che condividono diverse visioni, dall’attenzione per le strutture – i miglioramenti degli stadi in cui sono impegnate e, soprattutto, dei rispettivi centri sportivi – a quella per il settore giovanile che, in entrambi i casi, è cresciuto assieme alla crescita della credibilità e del livello delle prime squadre.

Ma, appunto, si parlava del classico estivo, ed effettivamente fra le curiosità della sfida di domani gli annali raccontano di quello che è stato un appuntamento annuale fra il 2018 e il 2023, ovvero l’amichevole che, a fine luglio, neroverdi e altoatesini hanno sempre disputato fra loro.

All’appello manca solamente quella del 2020, ma il motivo è molto semplice: quell’anno, segnato dalla pandemia, ricorderete, l’estate venne dedicata alla conclusione dei tornei di A e di B che erano rimasti fermi quasi tre mesi, stravolgendo il calendario e la programmazione. E allora luglio, preparazione, ritiro, gambe imballate, primi schemi e concetti tattici: nessuna diretta tv, solo la curiosità dei presenti saliti a Vipiteno, e allora 1-0 neroverde nel 2018 (Boateng), 2-0 nel 2019 (Duncan e Brignola), 0-0 nel 2021, 2-0 nel 2022 (Henrique e Alvarez), 4-0 l’anno successivo (Henrique, Erlic, due volte Defrel), l’ultimo della serie, anche perché la scorsa estate la retrocessione del Sassuolo ha fatto sì che l’incontro entrasse nel calendario della Serie B, senza l’antipasto estivo. In precedenza, c’era stata un’altra amichevole anche nell’estate 2015, ma a Merano: 4-0 anche allora, con doppietta di Floro Flores e reti di Politano e Falcinelli.

Dal caldo estivo al freddo invernale, domani si giocherà a una temperatura più bassa, ma con una posta in palio assai rilevante per entrambe, puntando il Sassuolo al rimbalzo in A e il Südtirol a evitare la retrocessione. Poi, chissà, se le cose andranno in un certo modo, magari ci si ritroverà fra pochi mesi, senza pressioni, all’alba di una nuova stagione.

Lorenzo Longhi