La formazione. Romagna è l’unico indisponibile. Skjellerup convocato, ecco Velthuis

Il ritorno di Armand Laurienté nel tridente titolare neroverde, dopo la panchina iniziale contro il Sudtirol per i postumi di un virus, è la principale novità di Grosso per la partita di stasera contro lo Spezia. Il francese si schiererà a sinistra, con Berardi a destra e lo spezzino Mulattieri al centro dell’attacco, mentre Pierini sarà a disposizione e si siederà in panchina assieme, fra gli altri, a Skjellerup, convocato da Grosso già alla prima occasione disponibile dopo l’arrivo in settimana. E a proposito di nuovi, ieri i neroverdi hanno condiviso le foto del difensore neo neroverde Tijs Velthuis (classe 2002, arrivato dallo Sparta Rotterdam, in foto). Nel Sassuolo mancherà solo Filippo Romagna. I ballottaggi sono due: in difesa, dove accanto a Muharemovic non si esclude la possibilità che Lovato possa prendere il posto del comunque favorito Odenthal, e a centrocampo, con Obiang a insidiare il posto di Ghion, fra Boloca e Thorstvedt. Confermati Toljan a destra e Doig a sinistra, oltre naturalmente a Moldovan in porta.

l.l.