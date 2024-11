La marcia. Otto risultati utili consecutivi, nessuno ha fatto meglio

SASSUOLO

È un Sassuolo da 8, nel senso che sono otto, con la vittoria sul Mantova, i risultati utili messi in fila dai neroverdi nelle ultime otto giornate. Sei vittorie e due pareggi a scrivere l’irresistibile – fino a un certo punto, tuttavia, visto che comanda il Pisa – ascesa degli uomini di Grosso.

Il tecnico ha due punti in meno rispetto a quanti ne aveva a questo punto della stagione con Il Frosinone che porterà in Serie A, ma l’incedere dei suoi qualcosa lo suggerisce, anche in termini di continuità, e non solo perché le ultime 8 giornate hanno visto i neroverdi fare meglio di tutti, quanto perché il Sassuolo pare davvero aver trovato una sua ‘quadra’ in termini di rendimento, come peraltro testiomonia il divenire della stagione. Dopo quattro giornate il Pisa comandava, come comanda oggi, con 10 punti (+5 sui neroverdi) e lo Spezia (oggi secondo) era terzo a 8, ovvero 3 punti sopra i neroverdi, che peraltro viaggiavano alle media di 1,1 gol segnati a partita e di quasi 2 a gara subiti. Tra quarta e ottava giornata ecco la metamorfosi neroverde: 10 punti in 4 gare, una sola rete subita e 9 segnate. Risultato? Dal 13mo al terzo posto, un punto rosicchiato al Pisa, due allo Spezia, sopra di appena un punto, ma l’idea era che il bello dovesse arrivare.

Arriva, in effetti: dalla nona alla 12ma giornata il Sassuolo resta imbattuto e fa 10 punti, segna 10 gol (2,5 a gara) e ne prende 4, mentre il Pisa frena – 8 punti in 4 gare, comunque, la lepre sono i toscani – e non frena lo Spezia, che di punti ne fa 8 confermandosi imbattuto e a suo modo imbattibile, ma si vede superare da un Sassuolo che non smette di accelerare e adesso guarda alla trasferta di Bolzano per capire quanto lontano può andare, in vista della trasferta contro il Sudtirol e della terza pausa stagionale. La volata a tre, tuttavia, prende forma sempre più definita: dopo l’ottava giornata il distacco del terzetto di testa (nell’ordine Pisa, Spezia, Sassuolo) dal quarto posto era un punto, oggi tra lo Spezia terzo e il Cesena quarto i punti sono sei, ovvero già tanti. E ricorda qualcosa, a chi seguiva i neroverdi quando erano in B, nel 2012/13. In testa, dopo otto giornate, c’erano il Sassuolo primo, il Verona era secondo, il Livorno era terzo. Inutile ricordare come finì, sia per il Sassuolo che per le altre due.

Stefano Fogliani