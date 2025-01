La prima squadra verso Salerno. Mulattieri in dubbio, staffetta con Moro

Si guarda al mercato – il Torino prepara l’assalto a Thorstvedt, pronto a inserire Tameze nella trattativa, scrive Tuttosport – ma si guarda soprattutto al campo, in casa neroverde. Per forza, tra l’altro: domani è già vigilia, con la rifinitura che scioglierà le riserve per quanto riguarda le possibili assenze. Volpato e Romagna restano con tutta probabilità ai box, Pierini torna disponibile e da valutare, a questo punto, c’è quel Mualttieri sul quale i dubbi si sprecano, ‘aprendo’ la possibilità ad una staffetta con quel Luca Moro (foto) determinante contro il Cosenza, specializzato nei gol ‘pesanti’ a gara in corso – due su 4 i primi, 3 su 4 i secondi – e che alla Salernitana aveva già segnato all’andata ma proprio ripensando all’andata non si fa troppe illusioni su quanto aspetta il Sassuolo all’Arechi. "Rispetto all’andata sarà un’altra partita, anche perché quella che affrontiamo è un’altra Salernitana", ha detto al Corriere dello Sport l’attaccante neroverde, che di Sassuolo non vuole sentire parlare ("tocco ferro") e dimostra di aver mandato a memoria il ‘teorema-Grosso’ che dice che ‘la strada è ancora lunga e non sono ammesse distrazioni’. L’attaccante, che un campionato di B lo ha già vinto – con Grosso e il già citato Mulattieri, peraltro – proprio con Fabio Grosso in panchina guarda avanti, allora, ma nemmeno troppo. "La corsa alla promozione è ancora aperta: il vantaggio di otto punti sulla terza c’è e ci fa allenare con più entusiasmo, ma – avverte Moro - con 18 gare ancora da giocare e non ci permettono di rallentare". Salerno, da questo punto di vista, è un altro esame.