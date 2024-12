La Primavera. Bigica batte anche la Juve dell’ex Magnanelli

sassuolo

: Scacchetti; Parlato, Macchioni, Corradini, Barani; Frangella (33’ s.t. Minta), Lopes, Leone; Bruno; Vedovati (9’ s.t. Knezovic), Moriano (33’ s.t. Daldum). All. Bigica (Viganò, Benvenuti G., Benvenuti T., Vezzosi, Seminari, Weiss, Tomsa, Cardascio)

JUVENTUS: Zelezny; Ventre (43’ s.t. Biliboc), Martinez, Bassino, Nisci; Boufandir, Ripani, Keutgen (43’ s.t. Finocchiaro); Florea (43’ s.t. Lopez); Di Biase (23’ s.t. Rizzo), Vacca. All. Magnanelli (Radu, Verde, Scienza, Grelaud, Sosna, Djahl, Merola)

Arbitro: Raimondo di Palermo(Landoni, Nicosia)

Reti: 12’ p.t. Moriano, 12’ s.t. Vacca (rig.), 36’ s.t. Minta Note: espulso (21’ s.t.) Martinez per gioco scorretto, ammonito Barani

Allunga, la Primavera del Sassuolo, e con la vittoria sulla Juventus – la quinta di fila per i neroverdi – consolida il suo primo posto in classifica. Un gol per tempo, per la squadra di Emiliano Bigica, che sblocca la partita al 12’ con Moriano, subisce il ritorno dei bianconeri, che pareggiano così a ridosso dell’ora di gioco ma tornano sotto nel finale, pagando dazio all’acuto del subentrato di Minta e soprattutto all’inferiorità numerica cui l’espulsione di Martinez ha condannato gli ospiti dal 21’ s.t., facendo saltare il piano gara dell’ex Magnanelli (nella foto sulla sinistra), autentico protagonista di questa gara comunque godibile e non priva di occasioni – anche un palo per i bianconeri – da una parte e dall’altra. E se gli applausi, alla fine, sono stati tutti per i neroverdi di Bigica, che hanno confermato di non essere davanti a tutti per caso, di applausi ne sono piovuti parecchi anche sul già citato grande ex, tornato al Ricci per la prima volta da avversario, ma indimenticato capitano della storia neroverde, che il ‘puma’ ha scritto in 18 stagioni – 17 in campo, uno nei quadri tecnici – e che la Sassuolo neroverde non può dimenticare.

La giornata. Lazio-Lecce 2-2; Cesena-Cremonese 1-0; Atalanta-Empoli 2-0; Udinese-Cagliari 1-1; Genoa-Inter 3-1; Torino-Monza 1-1; Verona-Sampdoria 2-1; Sassuolo-Juventus; Fiorentina-Bologna 3-1; Milan-Roma (oggi).

La classifica. Sassuolo 28; Fiorentina 27; Torino 25; Inter 24; Lazio 23; Milan* 22; Roma* 21; Juventus 20; Genoa 20; Bologna, Verona 18; Cagliari 16; Lecce, Atalanta 15; Cesena, Empoli 14; Monza, Cremonese 12; Udinese 7; Sampdoria 5 (* una gara in meno).

s.f.