La Primavera. I ragazzi di Bigica battono il Genoa con Daldum. É di nuovo vetta in coabitazione con la Roma

Sassuolo 1 Genoa 0: Scacchetti; Parlato, Corradini, Macchioni, T. Benvenuti; Weiss (45’ s.t. Cardascio), Lopes, Leone; Bruno (48’ s.t. G. Benvenuti), Knezovic (27’ s.t. Minta); Daldum (27’ s.t. Sandro). All. Bigica (Viganò, Seminari, Tomsa, Sibilano, Barani, Frangella, Vedovati)

GENOA: Lysionok; Klisys (14’ s.t. Meconi), Ferroni, Barbini, Arata; Carbone, Rossi, Fazio (38’ s.t. Mendolia); Romano (23’ s.t. Grossi); Papastylianou (14’ s.t. Nuredini), Ghirardello (14’ s.t. Dorgu). All. Sbravati (Baccelli, Pallavicini, Doucoure, Pagliari, Taieb Chad, Colonnese)

Arbitro: Gasperotti di Rovereto (Morotti, Mezzalira)

Reti: 6’ s.t. Daldum

Note: ammoniti Klisys, Macchioni, Grossi

La Roma frena, pareggiando contro il Monza, il Sassuolo no. Battono il Genoa al ’Ricci’, i neroverdi, e si riprendono la vetta in coabitazione con i giallorossi. I punti di vantaggio rispetto alla prima squadra fuori dalla griglia playoff sono 9 e se è vero che siamo solo alla ‘prima’ di un lunghissimo girone di ritorno è innegabile che, al netto delle cautele del caso, la situazione si fa interessante per il Sassuolo, che ieri ha giocato una gara concreta. La rete la segna Daldum in avvio di ripresa, e dà alla superiorità neroverde. Il Genoa reagisce sfiorando il gol all’ora di gioco, ma ha più occasioni il Sassuolo per il raddoppio (Parlato e Minta) che non il Genoa – che centra comunque la traversa all’86’ – per il pari

Risultati Sampdoria-Udinese 5-1, Bologna-Juventus 2-2; Cremonese-Lazio 3-0; Empoli-Inter 0-1; Cagliari-Verona 0-1; Roma-Monza 1-1; Sassuolo-Genoa 1-0; Torino-Atalanta 0-0; Lecce-Cesena; Milan-Fiorentina

Classifica Roma, Sassuolo 40 p.ti; Inter 37; Fiorentina 35; Juventus 34; Milan 33; Verona 31; Genoa 30; Lazio, Torino 29; Cremonese 28; Lecce 27; Cagliari 26; Cesena 24; Empoli, Monza 22; Atalanta 21; Bologna 19; Sampdoria 12, Udinese 9