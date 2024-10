La Primavera. I ragazzi di Bigica beffano il Toro. Con Knezovic fantasia al potere

sassuolo

3

torino

2

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Benvenuti G., Macchioni, Barani (41’ s.t. Benvenuti T.); Weiss (25’ s.t. Seminari), Lopes, Leone; Bruno (19’ s.t. Vedovati), Knezovic; Sandro (41’ s.t. Minta). All. Bigica (Viganò, Daldum, Negri, Tomsa, Sibilano, Mussini, Frangella)

TORINO: Plaia; Mullen, Mendes, Bianay (36’ s.t. Dimitri); Marchioro (18’ s.t. Olsson), Liema, Djalo, Ciammaglichella (25’ s.t. Dalla Vecchia), Krzyzanowski; Franzoni (25’ s.t. Raballo), Gabellini. All. Tufano (Siviero, Pellini, Desole, Rossi, Zaia, Acar, Sabine)

Arbitro: Bozzetto di Bergamo (Sbardella, Galieni)

Reti: 21’ p.t. e 5’ s.t. Sandro, 7’ s.t. Djalo, 43’ s.t. Dalla Vecchia, 46’ s.t. Knezovic

Note: ammoniti Lopes, Dimitri, Gabellini Dall’ottavo al quarto posto in 3’.

Succede al Sassuolo, che nel finale, con una rete di Knezovic, mette all’angolo il Torino che era riuscito a rimontare il doppio vantaggio neroverde segnando in avvio di ripresa con Djalo e al minuto 88 con Dalla Vecchia.

È cominciato qui lo show del fantasista croato: prima un palo al 90’ e, un minuto dopo, il gol che manda in orbita la squadra di Bigica. Inevitabile raccontarla partendo dal finale, una gara comunque ben giocata da entrambe le squadre e non priva di emozioni, che peraltro il Sassuolo sembrava poter controllare dopo che la doppietta di Sandro lo aveva portato al largo quando non era ancora scoccata l’ora di gioco. Sembrava, appunto: da lì in avanti il Torino ha dato infatti spessore del suo ottimo momento – al Ricci i granata del’ex Tufano arrivavano sulla scorta di 4 vittorie di fila e con due punti in più in classifica – prima dimezzando lo svantaggio poi riacciuffando il Sassuolo quando sembrava non ci fosse più tempo. Sembrava, anche in questo caso, perché nel finale di gara il matador Knezovic stende il Toro. Per la squadra di Bigica vittoria e sorpasso in classifica: meglio di così…

La giornata. Cesena-Monza 2-2; Cremonese-Lecce 2-2; Lazio-Sampdoria 3-1; Genoa-Cagliari 1-2; Juventus-Roma 1-0; Bologna-Udinese 3-2; Inter-Empoli 3-1; Sassuolo-Torino 3-2; Hellas Verona-Atalanta 2-2; Fiorentina-Milan (oggi).

La classifica. Fiorentina*, Lazio 18; Juventus, Sassuolo 16; Inter, Torino 15; Bologna, Genoa, Roma 14; Milan*, Cagliari 13; Cremonese 12; Lecce, Monza 11; Atalanta 10; Empoli, Hellas Verona 8; Cesena 7; Sampdoria 5; Udinese 3 (*una gara in meno).

s.f.