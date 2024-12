La Primavera. Magnanelli al ’Ricci’ da avversario. La sua Juve sfida i campioni di Bigica

L’ultima gara ufficiale di campionato che ha giocato al Ricci risale a quasi 17 anni fa, al Sassuolo-Manfredonia che il 27 aprile del 2008 spinse il Sassuolo in B. L’ultima non ufficiale due anni e mezzo fa, luglio 2022, il ‘Magnanelli Day’ con cui il ‘puma’, ovvero Francesco Maganelli, dava l’addio al calcio giocato. Oggi Magnanelli, che con 520 presenze in 12 stagioni ha un posto di diritto nella ‘hall of fame’ del Sassuolo, allena la Primavera della Juventus e affronta, proprio al Ricci, la squadra di Emiliano Bigica. Ci perdonerà il tecnico neroverde, e ci perdoneranno i ‘suoi’ se la gara di oggi – si gioca alle 11 al Ricci, diretta su Sportitalia – abbiamo cominciato a raccontarla parlando degli avversari e non dei neroverdi, che stanno facendo la loro corsa nel gruppo di testa – e sono campioni d’Italia in carica – ma un ‘bentornato’ al ‘capitano’ che ha scritto praticamente tutta la storia del Sassuolo dell’era Mapei, dalla C2 del 2005/06 alla serie A del 2021/22 passando anche attraverso l’Europa, era dovuto. Anche perché nel frattempo Magnanelli, che a Sassuolo ha preso casa, di Sassuolo è anche diventato cittadino onorario e quando si entra al Ricci si passa davanti al murales che gli dedicarono gli ultras quando appese le scarpe al chiodo. Poi, vero, c’è, anche e soprattutto, la partita di oggi, che vale tanto sia per i bianconeri che per il Sassuolo, entrambi reduci dagli impegni di Youth League (la Juve ha vinto, il Sassuolo ha perso) ed entrambi alla ricerca di punti che ne consolidino la classifica, e a quella si dovrà stare. Perché il pallone rotola veloce, e dà pochissimo tempo alle nostalgie… "La Juventus ha sempre una squadra giovane che sforna talenti. Sarà la terza partita in una settimana sia per noi che per loro,e da parte nostra – dice l’allenatore del Sassuolo Emiliano Bigica – si tratta di fare in modo che la sconfitta in Youth League sia solo un incidente". Dopo i risultati di ieri il Sassuolo è primo, ma con una gara in meno rispetto al Torino che lo ha raggiunto in testa.

La giornata. Lazio-Lecce 2-2; Cesena-Cremonese 1-0; Atalanta-Empoli 2-0; Udinese-Cagliari 1-1; Genoa-Inter 3-1; Torino-Monza 1-1; Verona-Sampdoria 2-1; Sassuolo-Juventus; Fiorentina-Bologna; Milan-Roma.

La classifica. Sassuolo*, Torino 25; Fiorentina*, Inter 24; Lazio 23; Milan* 22; Roma* 21; Juventus* 20; Genoa 20; Bologna*, Verona 18; Cagliari 16; Lecce, Atalanta 15; Cesena, Empoli 14; Monza, Cremonese 12; Udinese 7; Sampdoria 5.

s.f.