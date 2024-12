La Primavera neroverde. I ragazzi di Bigica sfidano la Lazio. Riparte la caccia al primo posto

Chiude il suo 2024 sul campo della Lazio, la Primavera del Sassuolo. La sconfitta col Milan ha spodestato i neroverdi, oggi secondi in classifica, dal primo posto e l’obiettivo di giornata è muovere una classifica che in testa è cortissima. La Lazio è avversaria tosta, ma il Sassuolo ha di che dire la sua, complice una striscia interrotta solo dalla sconfitta con i rossoneri che immaginiamo i neroverdi non vedano l’ora di derubricare a ‘incidente di percorso’. Per poterlo fare, però, occorre una prestazione importante nella capitale, anche perché i risultati di ieri hanno mandato in fuga la Roma e portato ‘sotto’ il Milan. Si va in campo alle 11, al ‘Fresini’ di Formello, con diretta televisiva su Sportitalia, canale 60 (digitale).

La giornata. Inter-Roma 1-4; Monza-Milan 0-2; Empoli-Cremonese 0-0; Lazio-Sassuolo; Sampdoria-Lecce; Udinese-Cesena; Atalanta-Juventus; Hellas Verona-Genoa; Cagliari-Fiorentina; Torino-Bologna.

Classifica. Roma* 36; Sassuolo, Fiorentina, Inter*, Milan* 31; Lazio 27; Juventus 26; Hellas Verona, Torino 25; Genoa 24; Cremonese* 22; Lecce, Empoli*21; Cagliari 20; Bologna 18; Cesena 17; Atalanta 16; Monza* 15; Udinese 8; Sampdoria 6 (*una partita in più).