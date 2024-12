La Primavera neroverde. I ragazzi di Bigica battono la Lazio, decide Leone

Lazio0Sassuolo1

LAZIO: Bosi; Zazza, Bordon, Petta; Ferrari (15’ s.t. Serra), Di Tommaso (39’ s.t. Farcomeni), Pinelli (15’ s.t. Nazzaro), Munoz, Milani; Baldè (21’ s.t. Cuzzarella), Sulejmani (21’ s.t. D’Agostini). All. Barraco (Cipriani, Gelli,, Bordoni, Labranca, Battisti, Ciucci)

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, G.Benvenuti, Di Bitonto, T.Benvenuti; Cardascio (39’ s.t. Seminari), Lopes, Leone; Bruno; Vedovati (35’ s.t. Minta), Moriano (35’ s.t. Daldum). All. Bigica (Nyarko, Viganò, Negri, Sibilano, Mussini, Barani, Frangella) All.: Emiliano Bigica

Arbitro: Andreano di Prato (Andreano, Cataneo)

Reti: 14’ s.t. Leone

Note: ammoniti De Tomaso, rec. 2’ e 4’

Chiude con una vittoria che ne consolida il secondo posto in classifica un 2024 da ricordare, la Primavera neroverde di Emiliano Bigica. Il blitz confezionato a domicilio, in quel di Formello, ai danni della Lazio – decisiva la rete di Kevin Leone (foto), non meno di una prestazione solida e puntuale dal punto di vista della gestione del match – chiude il miglior anno di sempre per i babies di Bigica. Campioni d’Italia in carica e reduci anche dalla vittoria di Supercoppa oltre che dalla loro ‘prima volta’ in Uefa Youth League, finita però al secondo turno.

"Oggi abbiamo confermato come la sconfitta patita dal Milan pochi giorni fa fosse un incidente di percorso. I ragazzi hanno giocato con grande maturità", le parole a fine gara dell’allenatore neroverde Emiliano Bigica, che manda in archivio "un anno straordinario, un’annata pazzesca soprattutto perchè rimanere mentalmente aggrappati a questo campionato non è per niente scontato". Adesso, per Bigica e i suoi, un po’ di riposo: si ricomincia il prossimo 5 gennaio, al Ricci contro la Sampdoria, ma si ricomincia con un autentico tour de force. Complici gli ottavi di Coppa Italia – il 9 contro l’Hellas Verona – e un turno infrasettimanale di campionato, il Sassuolo di Bigica andrà infatti in campo sei volte in poco più di un mese.