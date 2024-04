La Primavera. Sfida alla Roma seconda in classifica. Bigica invoca la "partita perfetta»

Sfida difficile quella che attende la Primavera del Sassuolo che oggi affronta la Roma seconda in classifica. Si gioca alle 15, al ‘Tre Fontane’ (diretta Sportitalia) ed è l’ennesimo scontro diretto con vista playoff per i ragazzi di Bigica, reduci dallo stop di venerdì scorso al Ricci con la capolista Inter. Appena meglio è andata ai giallorossi, che hanno pareggiato 3-3 in casa della Juventus ma tra le mura amiche non perdono da febbraio. Il Sassuolo ‘da trasferta’, viceversa, è imbattuto da cinque gare. "Affrontiamo un avversario in grande salute, una formazione che gioca bene e che nelle ultime partite ha segnato tanti gol. Nell’ultimo incontro disputato, a Torino contro la Juventus, la Roma ha subito una rimonta incredibile, segno che il campionato è molto imprevedibile", le parole alla vigilia del tecnico neroverde Emiliano Bigica, che non dimentica i quarti di finali di Coppa Italia che videro il Sassuolo sconfitto. "Questa, però – conclude Bigica – è un’altra partita: andremo quindi a giocarcela, dovremo fare una partita perfetta".

La classifica. Inter 57 p.ti; Roma 54; Lazio 53; Atalanta 52; Milan 46; Sassuolo, Torino 45; Hells Verona 41; Cagliari 40; Genoa 38; Empoli, Fiorentina 36; Juventus 33; Lecce 32; Sampdoria 28; Bologna 27; Monza 26; Frosinone 24.

La giornata. Roma-Sassuolo; Inter-Cagliari; Genoa-Fiorentina; Atalanta-Juventus; Monza-Lazio; Torino-Frosinone; Empoli-Hellas Verona; Lecce-Sampdoria: Bologna-Milan.

s.f.