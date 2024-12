La Primavera, Youth League. I ragazzi di mister Bigica salutano l’Europa. Pareggio con il Betis, eliminazione a testa alta

sassuolo

1

real betis

1

: Viganò; G. Benvenuti, Vezzosi (14’ s.t. Barani), Macchioni (20’ s.t. Cardascio), T. Benvenuti; Leone, Tomsa (36’ s.t. Ardizzone), Frangella (14’ s.t. Chiricallo); Knezovic (36’ s.t. Negri), Daldum, Bruno. All. Bigica (Mantini, Seminari, Weiss, Sibilano)

REAL BETIS: Romero; Busto (43’ s.t. Gonzalez), Solis, Oreiro, Arenas; Martin (25’ s.t. Antonio), Dani Perez (37’ s.t. Cordòn), Mora (37’ s.t. Cuevas); Esteban (43’ s.t. Encuentra), Marina, Funez. All. Fragoso (Vicente, Carbonero, De Rosa, Corralejo) Arbitro: Bastien Dechepy (Le Tellier, Haulbert, q.u. Piccinini)

Reti: 41’ s.t. Marina, 48’ s.t. Bruno (rig.)

Note: espulso (42’ s.t.) Leone per proteste, ammoniti G. Benvenuti, Oreiro, Daldum, Busto, rec. 2’ e 7’

Il pareggio non basta alla Primavera del Sassuolo, che saluta l’Europa in coda al pareggio colto contro il Real Betis.

Troppo largo il solco che gli spagnoli avevano scavato all’andata, vincendo 3-1, e niente impresa per i neroverdi. Già dall’avvio, il Real Betis fa la sua gara, guardinga ma non rinunciataria, incoraggiato dal vantaggio dell’andata, il Sassuolo non trova la continuità offensiva e soprattutto quella profondità che Daldum garantisce solo a tratti. Non brillano nemmeno Knezovic e Bruno, e lo 0-0 che accompagna alla fine di un primo tempo nel corso del quale si vede pochissimo fa sintesi soprattutto delle difficoltà neroverdi. Costretti a mediare tra l’obbligo di non perdere di vista la fase difensiva e quella di cercare l’acuto che darebbe loro forza per risalire dal doppio svantaggio dell’andata. Più agevole, da questo punto di vista, il compito del Betis, il cui palleggio toglie ritmo ad una partita che scappa di mano al Sassuolo. Contratti e imprecisi nei secondi 45’ quanto nei primi, gli uomini di Bigica rischiano all’ora di gioco su Oreiro, cercano con una punizione di Knezovic un varco che Romero chiude e tengono la gara viva, ma non basta. Gli spagnoli reggono, trovano anche il vantaggio nel finale con Marina e vanno avanti, il Sassuolo esce. A testa alta, pareggiando con Bruno su rigore, ma esce.

Stefano Fogliani