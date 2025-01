La statistica. Anche il primo tempo ora è una ’zona gol’

SASSUOLO

Già in testa a buona parte delle statistiche di squadra di questo campionato di Serie B, il Sassuolo domenica all’Arechi (foto) si è avvicinato alla vetta anche in una delle poche graduatorie che ancora non comanda, quella delle reti segnate nel corso del primo tempo. I gol di Russo e Muharemovic, infatti, hanno portato a 15 il numero delle marcature neroverdi nella prima frazione (14 fra il 1’ e il 45’, più una nel recupero), una cifra che consente ai neroverdi di raggiungere il Cesena al secondo posto: davanti c’è solo il Pisa, a quota 19 (16+3), avvicinato di una rete dopo le sfide dell’ultima giornata. Dove, invece, il Sassuolo non teme confronti è nella statistica delle reti realizzate nei secondi tempi, con 30 gol complessivi, 27 nella frazione regolare e 3 nei minuti di recupero. Per capirci: seconde in questa speciale classifica sono Pisa, Cremonese e Spezia con un totale di 16, a distanza siderale dallo score dei neroverdi. Un dato che può essere letto sotto diversi punti di vista, perché da un lato si arricchisce delle reti segnate nelle gare in cui il Sassuolo ha dilagato (Cittadella, Brescia, Salernitana all’andata, Sampdoria), dall’altro però consente di rilevare come, molto spesso, i ragazzi di Grosso abbiano approcciato i secondi tempi con maggiore lucidità ed efficacia rispetto agli avversari, riuscendo così anche a rimontare e ribaltare situazioni difficili, come con il Cosenza. Il Sassuolo sa aspettare e colpire, questo dicono certi numeri, e non si tratta affatto di una considerazione figlia del caso.

l.l.