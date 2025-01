L’annuncio ufficiale. E arriva anche Skjellerup. Il danese ha firmato

La montagna ha partorito il topolino. Che poi topolino non è, visto che parliamo di un attaccante alto più di 1,90 che aggiunge un’ulteriore opzione offensiva al Sassuolo. Se ne parlava da un po’, in effetti, di un possibile affondo dei neroverdi – la montagna, appunto – che avrebbe garantito al Sassuolo un altro giocatore con cui cercare l’assalto al cielo. Come si parlava da un po’ di Francesco Palmieri e Giovanni Carnevali sulle tracce di Laurs Skjellerup, attaccante classe 2002 che ha finito il campionato svedese segnando 4 gol in 19 presenze dal Goteborg.

Ebbene, il ‘danesone’ ieri era a Milano: prima al Mapei Sport Service di Castellanza, nel varesotto, poi a Milano, presso la sede della Master Group Sport, per firmare il contratto che lo lega ai neroverdi fino al 2029. Ufficialità in serata e foto di rito precedute da un post del Sassuolo che raffigurava una scatola di biscotti al burro – rigorosamente danesi – ad annunciare quanto si è saputo poco dopo, con buona pace dell’interesse manifestato a suo tempo dal Parma, ‘sorpassato’ proprio dai neroverdi. Che sul piatto, oltre ad un robusto quadriennale, avrebbero messo una somma di poco inferiore ai 4 milioni, con annessi bonus e, anche qui siamo ai si dice, bonus su eventuale futura rivendita.

Nato a Mariager, in Danimarca, il 22 agosto del 2022, Skjellerup si è fatto notare proprio in patria, prima nel settore giovanile dell’Hobro IK, poi in quelle del Randers FC, dove ha segnato 14 gol in 50 presenze guadagnandosi la prima squadra per 12 gare. Nel 2022/2023 torna all’Hobro IK in NordicBet Liga: le presenze sono 52, i gol 6, numeri sufficienti a garantirgli il passaggio all’IFK Göteborg prima, al Sassuolo poi. Prevedibile sia già in gruppo oggi.

