Le pagelle. Boloca di un’altra categoria, Thorstvedt serve l’assist

MOLDOVAN 6. Battuto dalla zuccata di Le Douaron, vi si oppone poco dopo respingendone la conclusione di piede con una parata non banale. Su Di Francesco lo salva la traversa.

TOLJAN 6. Tiene a bada Di Francesco, che tuttavia ha la gamba che serve per togliergli gli spazi che al neroverde servirebbero per avanzare. Bella chiusura su Le Douaron poco prima dell’ora di gioco.

MUHAREMOVIC 6,5. Spesso senza punti di riferimento, li prende in Verre quando si accentra, ma più spesso collabora alla costruzione della manovra. Stringe la fase difensiva con un paio di ‘muri’ decisivi nel momento migliore del Palermo.

ODENTHAL 6. Il canovaccio tattico gli consegna Le Douaron, cui Dionisi appalta il centro del tridente. Il francese lo ‘brucia’ quando va a prendersi l’uno a uno, e poco dopo per scappare verso la porta neroverde, ma alla lunga l’olendesone prevale.

PIERAGNOLO 6,5. Quando ha campo corre, ribaltando il fronte. Quando non ne ha si dedica alla fase difensiva, anticipando sempre Di Mariano. Ci prova, prima di lasciare il posto a Doig, con un sinistro al volo che finisce sul fondo (13’ s.t. Doig 6,5. Alza i giri della manovra neroverde, arando la fascia sinistra da par suo)

OBIANG 6. Protagonista dell’ennesima gara di sostanza, impreziosita dal senso della posizione, patisce tuttavia gli ‘strappi’ che le mediana siciliana impone al match. Quasi mai in affanno, tuttavia… (34’ s.t. Iannoni 6. Subito in partita, ci mette corsa e fisico)

BOLOCA 7. Lega i reparti con movimenti non privi di intelligenza e costrutto. Più play che mezz’ala, questa volta, ma lo standard resta quello consueto, ovvero ben oltre la media di un ‘normale’ centrocampista che gioca in B.

BERARDI 6. Serve a Moro, che spreca, il possibile raddoppio, poi inventa, ma senza strafare (42’ s.t. Lovato s.v. Non giocava da tre mesi: Natale gli ‘regala’ il rientro)

THORSTVEDT 6. L’assist per Laurientè e non solo: il guastatore norvegese è ormai perfettamente a suo agio nel ruolo di trequartista, ma pecca a lungo di tempismo in quegli inserimenti che sono la specialità della casa.

LAURIENTÈ 7. Ottavo gol stagionale per l’attaccante francese, che insidia Desplanches anche alla mezz’ora. Intermittente, ok, ma che numeri…. (42’ s.t. F. Russo s.v. Partecipa alla festa neroverde)

MORO 5,5. Si mangia il raddoppio al minuto 17. Errore non privo di conseguenze, visto che 4’ dopo il Palermo pareggia. Il resto è uno sbattere sistematico sui centrali del Palermo (13’ s.t. Pierini 7,5. Il suo ingresso cambia la gara. Il gol – settimo stagionale, per lui – è solo la punta dell’iceberg)

Stefano Fogliani