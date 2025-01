Le pagelle. Si rivedono tutti i limiti difensivi di Doig

MOLDOVAN 6. Non impeccabile sul vantaggio spezzino, super sulla zuccata di Vignali che poteva chiudere la gara prima della mezzora. Incolpevole sul secondo gol, dal terzo lo salva il palo.

TOLJAN 5,5. Duello a tutta fascia con Reca. Tiene la posizione quando si tratta di difendere, ma non rinuncia a cercare il fondo. Qualche pallone perso di troppo gli macchia la pagella (45’ s.t. Skjellerup s.v. Dentro nel recupero)

MUHAREMOVIC 6. Non granchè l’uscita con cui da’ il la all’azione che rompe l’equilibrio: il match gli consegna lo spauracchio Francesco Pio Esposito, al cospetto dei quali limita i danni. Scintille con Di Serio a fine primo tempo, e qualche sbavatura non da lui

ODENTHAL 6. Affanni iniziali su Di Serio come su Vignali, che lo salta secco quando va a prendersi il primo ‘strappo’ del match. Poi attriti con Pio Esposito

DOIG 5. La sua fase difensiva non è, come noto, la specialità della casa: lo attaccano ora Elia ora Vignali e lo scozzese ora ci mette una pezza, come al 28’ p.t. su Di Serio, ora no. Il piede al cross, tuttavia, è ‘caldo’, ma il senso della posizione, sulla seconda rete spezzina, quantomeno rivedibile.

BOLOCA 6. Il pressing degli spezzini disorienta anche lui, che tuttavia non smette per un attimo di tagliare, cucire e ripartire. Poi prende una brutta botta che lo costringe a uscire (2’ s.t. Obiang 6. Si imbullona alla mediana)

LIPANI 6. Terza da titolare per il centrocampista scuola Genoa, in campo a sorpresa dal 1’. Tra Bandinelli e l’Esposito regista il lavoro non gli manca, ma il gran correre gli toglie lucidità. Meglio nei secondi 45’, quando i ritmi si ‘umanizzano (21’ s.t. Moro 5,5. Combina pochino)

THORSTVEDT 5,5. Galleggia a lungo ai margini di un match a lungo faticoso per lui come per i neroverdi. Si rianima dopo 30’ di anonimato cercando la porta, trova Chichizola la prima volta, una deviazione poco dopo. Cresce, con la squadra, nella ripresa, ma non abbastanza. Ammonito, salta la prossima.

BERARDI 6. Mateju lo ‘scavezza’ quando non siamo nemmeno al 20’ e lui si innervosisce. Alti e bassi, tuttavia, per lui, che in avvio di ripresa chiama Chichizola alla prodezza.

MULATTIERI 6,5. Partita speciale per lui, spezzino che nello Spezia ha fatto le giovanili e le sue prime presenze nei pro. Infatti non esulta quando segna, ma segna (21’ s.t. Volpato 6. Vivace)

LAURIENTÈ 6. La prima fuga frutta un giallo ai danni di Elia, che rischia grossissimo per fermarlo ma se la cava con l’ammonizione. Ispirato quando riparte, preciso quando da corner radiocomanda sulla testa di Mulattieri (21’ s.t. Pierini 5,5. Una conclusione alle stelle).

Stefano Fogliani