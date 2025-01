Le statistiche. Attacco e difesa, in campo il meglio

Il miglior attacco (50 gol segnati) contro la miglior difesa (14 gol subiti), le due migliori differenze reti del torneo (+27 i neroverdi, +20 i liguri), le due squadre che hanno perso meno in campionato (2 volte a testa): Spezia-Sassuolo di domani è una sfida di grandi numeri tra squadre che, ognuna a proprio modo, stanno lasciando un segno nella Serie B 2024-25.

Dopotutto, per entrambe, la A è un ricordo piuttosto recente, sebbene lo Spezia abbia vissuto con grande apprensione e diverse difficoltà l’annata post retrocessione, cosa che non sta accadendo, al contrario, al Sassuolo. Imbattuti in casa, i liguri si troveranno al cospetto della squadra che ha vinto di più in trasferta, dove sono 7 i successi neroverdi in 11 gare, per una media di 2,18 punti a partita, e allo stesso modo lo Spazia ha la miglior difesa interna (6 reti subite in 10 gare), mentre il Sassuolo è, questa volta assieme alla Cremonese, la squadra che fuori ha segnato di più, accreditata di ben 20 reti lontano da casa. Al Picco i precedenti, tra B e A, sono 4, e curiosamente lo Spezia non ha ancora mai battuto il Sassuolo davanti al pubblico amico: le ultime due sfide, entrambe nella massima divisione (dicembre 2021 e agosto 2022), finirono con il punteggio di 2-2, mentre i neroverdi erano stati capaci di espugnare il campo spezzino nel settembre 2012 in B — l’anno della promozione, un 2-0 firmato da Missiroli e Troianiello — e nel primo confronto in A, nel settembre 2020, per 4-1. Quella partita, però, non si disputò allo stadio ’Picco’ di La Spezia, allora inagibile per via dei lavori in corso, ma al ’Manuzzi’ di Cesena.

Lorenzo Longhi