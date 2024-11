Le ultime. Berardi, è la seconda da titolare. Un virus ferma Antiste e Mulattieri

SASSUOLO

Berardi (foto) c’è, e dal 1’, e tanto potrebbe bastare. Ma per il genietto calabrese, atteso alla sua seconda stagionale dal 1’, ce ne sono altri che mancano, ed in particolare Antiste e Mulattieri. Messi fuori causa in settimana da un virus intestinale, potrebbero recuperare al massimo per la panchina ma l’eventualità è tanto remota da suggerire come i due è più probabile allunghino la lista degli assenti. Che, oltre allo squalificato Volpato, comprende anche Moldovan, Ghion e Doig. Ora, per sostituire Mulattieri Grosso punterà sulla staffetta tra Russo (in campo dal 1’ contro il Mantova) e quel Moro cui strizza l’occhio la statistica che fa del Sudtirol, affrontato tre volte e colpito due, la squadra contro cui l’attaccante padovano ha segnato con maggiore frequenza a livello di Serie B, mentre per surrogare Doig a sinistra, come contro il Mantova, è pronto Pieragnolo. Altri dubbi tra difesa e mediana: in lizza, al centro del reparto arretrato, ci sono Romagna, Odenthal e Muharemovic per due posti ma è a centrocampo che il traffico aumenta. Su Thorsvedt l’unica incertezza riguarda la posizione – più mezzala o trequartista? – come per Boloca: per completare il reparto Grosso può scegliere tra Obiang, Iannoni e Caligara. E non è, ammettiamolo, un brutto scegliere. Ingresso scontato, a gara in corso, per Pierini e anche Paz, sull’esterno difensivo.

s.f.