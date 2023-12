Lo stratega di Setùbal evita l’italiano: "Evidentemente il mio non è sufficientemente chiaro». E Josè Mourinho può dirsi soddisfatto (in lusitano): "L’arbitro? Prestazione ottima e migliore di altre»

"Grande vittoria, ottenuta col bel gioco. Una parola in più per Salvatore Foti, che oggi non c’era: questa vittoria è anche sua". Mourinho, fin qua, ma in portoghese, nonostante la cornice siano le emittenti italiane e la sala stampa del Mapei Stadium. Non è finito con le dichiarazioni della vigilia che gli sono costate un possibile deferimento lo show del tecnico romanista. A Dazn parla nella sua lingua madre, e fa altrettanto in sala stampa perché, la ’traduzione’, "il mio italiano non è, evidentemente, sufficientemente chiaro".

Allusioniovvie alle polemiche che lo hanno travolto, dalle quali il tecnico della Roma si sfila a modo suo, ovvero delegando al traduttore il compito di ‘rendere più chiaro’ il suo pensiero. Ma anche ringraziando società e tifosi del sostegno che gli garantisce, dice, la ‘stabilità emotiva’ per "svolgere al meglio questo lavoro molto difficile". Molto difficile il lavoro di tecnico, molto difficile (o meglio ‘muy dificile’) anche la gara cui il Sassuolo ha costretto i giallorossi. Qui Mou rende merito agli avversari, non senza aggiungere di non aver mai avuto la sensazione di rischiare di perderla, "nemmeno quando eravamo in svantaggio".

E, interrogato sull’arbitro, dice – o meglio lo dice il suo traduttore – che, "dopo una gara vinta con un’espulsione e un rigore a favore tutti ci si aspetta che l’arbitro è stato perfetto. Ma al netto di questo, devo dire – conclude il tecnico portoghese – che la prestazione arbitrale è stata ottima, molto migliore di altre che avevo visto". E che lo avevano indotto ad incendiare la vigilia: adesso con 24 punti e classifica che brilla, missione compiuta e fuochi che possono spegnersi. Si torna tra i ranghi, meno ‘special’ ma in zona Champions, o quasi.

s.f.