Mantova si inchina alla regina. I biancorossi lottano, poi la resa

di Luca MarinoniMANTOVANon basta un Mantova generoso per frenare la corsa del Sassuolo verso l’immediato ritorno in Serie A. Al “Martelli“ la capolista conferma tutte le qualità del suo organico e la squadra dell’ex Possanzini, pur cercando di tenere il ritmo dei neroverdi, è costretta a uscire dal campo a mani vuote, rimanendo così a stretto contatto con la zona calda della classifica. Il 3-0 finale per gli emiliani, a dire il vero, rappresenta una punizione troppo severa per i biancorossi, capaci di affrontare con coraggio e spirito propositivo la prima della classe, salvo, poi, venire trafitti dopo un buon avvio dal primo, vero affondo degli ospiti.

In effetti la partenza è su ritmi elevati e nel segno dell’equilibrio, ma al 19’ Laurienté sfrutta un servizio di Iannoni e trasforma la prima azione del Sassuolo nella rete del vantaggio. Ancora una gara in salita per i virgiliani che, sempre sostenuti dal proprio pubblico, cercano di rimanere in partita. La formazione di Grosso controlla con sicurezza la situazione, ma i padroni di casa riescono a pungere con Mancuso, Mensah e Burrai anche se la rete difesa da Moldovan resta inviolata sino all’intervallo.

Nella ripresa la formazione di mister Possanzini torna in campo decisa a raddrizzare la situazione, ma i suoi piani vengono infranti ancora da Laurienté, che al 9’ batte con precisione Festa. I biancorossi non vogliono arrendersi e cercano di spingersi in avanti per accorciare le distanze.

Le occasioni non mancano ai padroni di casa, soprattutto con gli spunti di Mensah e Galuppini, ma la capolista controlla la situazione con crescente sicurezza e nell’ultimo minuto di recupero approfitta di un Mantova proteso in avanti per firmare con Pierini la rete del definitivo 3-0 che avvicina ulteriormente alla promozione i neroverdi e lascia a mani vuote un Mantova che domenica dovrà cercare di ripartire nella difficile trasferta a Palermo.