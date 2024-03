Mapei Sport. In duecento al convegno sui test fisici Il decimo convegno Mapei Sport a Solbiate Olona ha visto protagonisti Brignoli, Obiang e Boloca del Sassuolo in una tavola rotonda sulla gestione dell'atleta e sui test fisici, con ospiti illustri come Ambrogio Beccaria e le sciatrici Brignone e Bassino.