Primavera. C’è la Coppa Italia. Arriva l’Hellas

SASSUOLO

Non si accontenta del primato, riconquistato dopo la vittoria di domenica contro la Sampdoria. Vuole tutto, il tecnico della Primavera neroverde Emiliano Bigica, che spinge i suoi contro l’Hellas Verona, che al Sassuolo contende oggi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. "La competizione ci dà la possibile di vincere un trofeo in poche gare e vogliamo onorarla al meglio, arrivando fino in fondo", dice ancora l’allenatore del Sassuolo, che tuttavia guarda con grande attenzione ad un avversario "organizzato, ostico e molto ben allenato". In campionato la partita contro gli scaligeri ad agosto, alla prima giornata, finì 1-1. "Vale la pena fare grande attenzione, visto che – chiude Bigica – si gioca in gara secca". In campo alle 15, prezzi iperpopolari (2 euro intero, 1 euro ridotto).