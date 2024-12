Primavera del Sassuolo cerca allungo a Cremona dopo cinque vittorie consecutive

Lanciata da cinque vittorie di fila che l’hanno issata al primo posto solitario in classifica, la Primavera del Sassuolo cerca un altro allungo a Cremona.

Opposta in trasferta ai grigiorossi, dai quali la dividono la bellezza di 16 punti, la squadra di Emiliano Bigica proverà a capitalizzare quelle che sulla carta si annuncia come una giornata favorevole.

Da una parte, intatti, è in programma lo scontro diretto tra l’Inter (quinta) e il Torino (terzo) mentre domani a chiudere la sarà la sfida tra la Fiorentina (seconda) e la Lazio che, al sesto posto, chiude oggi la griglia playoff.

L’occasione, per i neroverdi, c’è ed è ghiotta, anche considerato che la Cremonese, terz’ultima a 12 punti, non vince dal 19 ottobre e nelle ultime 4 giornate ha raccolto appena un punto.

Sulla carta, insomma, non ci sarebbe partita, ma non sarebbe la prima volta che il Sassuolo – atteso mercoledì anche alla sfida cruciale contro il Real Betis in Youth League – accusa inattesi cali di tensione. "I grigiorossi – ne conviene Bigica, in foto – non mollano mai".

La gara sarà trasmessa in diretta su Primavera TV sull’app di Sportitalia e su www.sportitalia.com.