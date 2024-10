Primavera, . Genoa battuto: è terzo posto

Piazza la zampata che serviva, la Primavera neroverde, batte il Genoa a domicilio e si issa al terzo posto. Allo Sciorba finisce 3-2 per il Sassuolo che capitalizza un gol di Weiss al 1’ di recupero, imponendo ai rossoblu la prima sconfitta casalinga stagionale. Prima dell’acuto finale, i neroverdi – ancora imbattuti - erano andati in svantaggio, avevano ricucito e sorpassato con due gol di Sandro salvo poi subire il 2-2 di Ahanor, che poco prima aveva centrato una traversa, al minuto 72 che ha illuso la squadra di casa prima dell’ultimo, decisivo, strappo degli ospiti. Adesso la sosta: il Sassuolo torna in campo il 19 ottobre a Cagliari. Genoa-Sassuolo 2-3 (35’ p.t. Rossi; 5’ e 14’ s.t. Sandro, 27’ s.t. Ahano, 46’ s.t. Weiss)

